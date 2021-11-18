Вместо похода в пекарню: как сделать душистый хлеб дома – простой рецепт

18 ноября 2021 , 19:36
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Источник:

przyslijprzepis

Хрустящий и румяный хлеб со свежей зеленью является прекрасным дополнением к разным блюдам и салатам. Простой рецепт идеально подойдет для особого ужина. Поверьте, такой хлеб может приготовить каждый!

Выпечка из хлеба требует точности и аккуратности. Строго соблюдая рецепт можно покорить любые вершины. Не поддавайтесь искушению угадать вес и используйте мерные емкости и другие необходимые кухонные приборы.

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Для выпечки хлеба вам необходим кухонный инвентарь: кухонные весы, мерные ложки, стакан, большая миска, доска и блендер.

Рецепт домашнего хлеба с зеленью

Время: 1,5 часа
Порций:4

Ароматный хлеб / Фото przyslijprzepis

Ингредиенты:

  • 600 грамм пшеничной муки;
  • 300 грамм воды;
  • 40 грамм свежих дрожжей;
  • ½ чайной ложки сахара;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 50 грамм масла.

Для травяной массы:

  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 луковица;
  • 1 пучок петрушки;
  • 10 грамм листьев базилика;
  • 60 грамм сливочного масла.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для травяной массы поместите в блендер и взбейте 3 минуты. Выложите массу в миску и отставьте в сторону.
  2. Точно отмерьте муку и другие компоненты теста.
  3. Насыпьте просеянную муку в миску.
  4. В теплой воде растворите дрожжи. Добавьте сахар и соль, растительное масло и замесите тесто.
  5. Доску посыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте прямоугольник 30 на 40 сантиметров.
  6. Смажьте тесто травяной смесью и нарежьте полосками.
  7. Соединяем полоски в противень в любой форме.
  8. Отставляем хлеб приблизительно на 10 минут.
  9. По истечении этого времени выпекаем 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Хлеб должен иметь румяную корочку.

Приятного аппетита!

Полезные советы


Если вы хотите хлеб более диетическим, смешайте муку грубого помола с пшеничным высшим сортом.
Также одним из топовых ингредиентов может стать аскорбиновая кислота. Благодаря этому продукту хлеб станет еще более мягким.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська