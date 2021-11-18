Вместо похода в пекарню: как сделать душистый хлеб дома – простой рецепт
Источник:przyslijprzepis
Хрустящий и румяный хлеб со свежей зеленью является прекрасным дополнением к разным блюдам и салатам. Простой рецепт идеально подойдет для особого ужина. Поверьте, такой хлеб может приготовить каждый!
Выпечка из хлеба требует точности и аккуратности. Строго соблюдая рецепт можно покорить любые вершины. Не поддавайтесь искушению угадать вес и используйте мерные емкости и другие необходимые кухонные приборы.
Не пропустите Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью
Для выпечки хлеба вам необходим кухонный инвентарь: кухонные весы, мерные ложки, стакан, большая миска, доска и блендер.
Рецепт домашнего хлеба с зеленью
Время: 1,5 часа
Порций:4
Ингредиенты:
- 600 грамм пшеничной муки;
- 300 грамм воды;
- 40 грамм свежих дрожжей;
- ½ чайной ложки сахара;
- 2 чайные ложки соли;
- 50 грамм масла.
Для травяной массы:
- 2 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- 1 пучок петрушки;
- 10 грамм листьев базилика;
- 60 грамм сливочного масла.
Приготовление:
- Все ингредиенты для травяной массы поместите в блендер и взбейте 3 минуты. Выложите массу в миску и отставьте в сторону.
- Точно отмерьте муку и другие компоненты теста.
- Насыпьте просеянную муку в миску.
- В теплой воде растворите дрожжи. Добавьте сахар и соль, растительное масло и замесите тесто.
- Доску посыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте прямоугольник 30 на 40 сантиметров.
- Смажьте тесто травяной смесью и нарежьте полосками.
- Соединяем полоски в противень в любой форме.
- Отставляем хлеб приблизительно на 10 минут.
- По истечении этого времени выпекаем 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Хлеб должен иметь румяную корочку.
Приятного аппетита!
Полезные советы
Если вы хотите хлеб более диетическим, смешайте муку грубого помола с пшеничным высшим сортом.
Также одним из топовых ингредиентов может стать аскорбиновая кислота. Благодаря этому продукту хлеб станет еще более мягким.