Вместо похода в пекарню: как сделать душистый хлеб дома – простой рецепт

Хрустящий и румяный хлеб со свежей зеленью является прекрасным дополнением к разным блюдам и салатам. Простой рецепт идеально подойдет для особого ужина. Поверьте, такой хлеб может приготовить каждый!

Выпечка из хлеба требует точности и аккуратности. Строго соблюдая рецепт можно покорить любые вершины. Не поддавайтесь искушению угадать вес и используйте мерные емкости и другие необходимые кухонные приборы.

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Для выпечки хлеба вам необходим кухонный инвентарь: кухонные весы, мерные ложки, стакан, большая миска, доска и блендер.

Рецепт домашнего хлеба с зеленью

Время: 1,5 часа

Порций:4

Ароматный хлеб / Фото przyslijprzepis

Ингредиенты:

600 грамм пшеничной муки;

300 грамм воды;

40 грамм свежих дрожжей;

½ чайной ложки сахара;

2 чайные ложки соли;

50 грамм масла.

Для травяной массы:

2 зубчика чеснока;

1 луковица;

1 пучок петрушки;

10 грамм листьев базилика;

60 грамм сливочного масла.

Приготовление:

Все ингредиенты для травяной массы поместите в блендер и взбейте 3 минуты. Выложите массу в миску и отставьте в сторону. Точно отмерьте муку и другие компоненты теста. Насыпьте просеянную муку в миску. В теплой воде растворите дрожжи. Добавьте сахар и соль, растительное масло и замесите тесто. Доску посыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте прямоугольник 30 на 40 сантиметров. Смажьте тесто травяной смесью и нарежьте полосками. Соединяем полоски в противень в любой форме. Отставляем хлеб приблизительно на 10 минут. По истечении этого времени выпекаем 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Хлеб должен иметь румяную корочку.

Приятного аппетита!