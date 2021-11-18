Випічка із хліба потребує точності та акуратності. Строго дотримуючись рецепту можна підкорити будь-які вершини. Не піддавайтеся спокусі вгадати вагу і використовуйте мірні ємності та інші необхідні кухонні прилади.

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Для випікання хліба вам необхідний кухонний інвентар: кухонні ваги, мірні ложки, стакан, велика миска, дошка та блендер.

Рецепт домашнього хліба із зеленню

Час: 1,5 години
Порцій:4

Ароматний хліб / Фото przyslijprzepis

Інгредієнти:

  • 600 грам пшеничного борошна;
  • 300 грам води;
  • 40 грам свіжих дріжджів;
  • ½ чайної ложки цукру;
  • 2 чайних ложки солі;
  • 50 грам олії.

Для трав'яної маси:

  • 2 зубчики часнику;
  • 1 цибулина;
  • 1 пучок петрушки;
  • 10 грам листя базиліка;
  • 60 грам вершкового масла.

Приготування:

  1. Всі інгредієнти для трав'яної маси помістіть в блендер і збийте 3 хвилини. Викладіть масу в миску і відставте в сторону.
  2. Точно відміряйте борошно та інші компоненти для тіста.
  3. Насипте просіяне борошно в миску.
  4. У теплій воді розчиніть дріжджі. Додайте цукор і сіль, олію і замісіть тісто.
  5. Дошку посипте борошном, викладіть тісто і розкатайте прямокутник 30 на 40 сантиметрів.
  6. Змастіть тісто трав’яною сумішшю і наріжте смужками.
  7. З'єднуємо смужки у деко у довільній формі.
  8. Відставляємо хліб приблизно на 10 хвилин.
  9. Після закінчення цього часу випікаємо 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Хліб має мати рум’яну скоринку.

Смачного!

Корисні поради

Якщо ви хочете хліб більш дієтичним, змішайте борошно грубого помелу з пшеничним вищого ґатунку.
Також одним з топових інгредієнтів може стати аскорбінова кислота. Завдяки цьому продукту хліб стане ще м’якшим.