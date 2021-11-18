Випічка із хліба потребує точності та акуратності. Строго дотримуючись рецепту можна підкорити будь-які вершини. Не піддавайтеся спокусі вгадати вагу і використовуйте мірні ємності та інші необхідні кухонні прилади.
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Для випікання хліба вам необхідний кухонний інвентар: кухонні ваги, мірні ложки, стакан, велика миска, дошка та блендер.
Рецепт домашнього хліба із зеленню
Час: 1,5 години
Порцій:4
Ароматний хліб / Фото przyslijprzepis
Інгредієнти:
- 600 грам пшеничного борошна;
- 300 грам води;
- 40 грам свіжих дріжджів;
- ½ чайної ложки цукру;
- 2 чайних ложки солі;
- 50 грам олії.
Для трав'яної маси:
- 2 зубчики часнику;
- 1 цибулина;
- 1 пучок петрушки;
- 10 грам листя базиліка;
- 60 грам вершкового масла.
Приготування:
- Всі інгредієнти для трав'яної маси помістіть в блендер і збийте 3 хвилини. Викладіть масу в миску і відставте в сторону.
- Точно відміряйте борошно та інші компоненти для тіста.
- Насипте просіяне борошно в миску.
- У теплій воді розчиніть дріжджі. Додайте цукор і сіль, олію і замісіть тісто.
- Дошку посипте борошном, викладіть тісто і розкатайте прямокутник 30 на 40 сантиметрів.
- Змастіть тісто трав’яною сумішшю і наріжте смужками.
- З'єднуємо смужки у деко у довільній формі.
- Відставляємо хліб приблизно на 10 хвилин.
- Після закінчення цього часу випікаємо 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Хліб має мати рум’яну скоринку.
Смачного!
Корисні порадиЯкщо ви хочете хліб більш дієтичним, змішайте борошно грубого помелу з пшеничним вищого ґатунку.
Також одним з топових інгредієнтів може стати аскорбінова кислота. Завдяки цьому продукту хліб стане ще м’якшим.