Внешне это блюдо очень похоже на ризотто, но на самом деле это итальянская паста – орзо. По форме она как большой рис, но вкус – пасты.

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Принцип приготовления блюда также похож на ризотто. Если вы безумства от него, блюдо из орзо тоже станет вашим любимым.

Рецепт из орзо и грибов

Время: 40 минут

40 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 300 граммов грибов;

– 1 репчатая луковица;

– 200 граммов пасты;

– 100 миллилитров сливок;

– 50 граммов пармезана;

– 1,5 литра бульона;

– свежая петрушка.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанные грибы. Добавьте нарезанный кубиками лук и перемешайте. Обжаривайте овощи в течение 3 – 5 минут. Добавьте пасту орзо или другую, перемешайте и обжарьте 1 минуту.



Фото Яны Станишевской