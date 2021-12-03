Внешне это блюдо очень похоже на ризотто, но на самом деле это итальянская паста – орзо. По форме она как большой рис, но вкус – пасты.

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Принцип приготовления блюда также похож на ризотто. Если вы безумства от него, блюдо из орзо тоже станет вашим любимым.

Рецепт из орзо и грибов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанные грибы.

  2. Добавьте нарезанный кубиками лук и перемешайте.

  3. Обжаривайте овощи в течение 3 – 5 минут.

  4. Добавьте пасту орзо или другую, перемешайте и обжарьте 1 минуту.


Фото Яны Станишевской

  1. Влейте немного бульона и выпарьте. Принцип приготовления, как у ризотто.

  2. Далее повторите: влейте бульон и выпарьте, пока не используйте всю жидкость.

  3. Влейте в блюдо сливки, добавьте специи и нарезанную петрушку.

  4. Тушите блюдо 15 – 20 минут.

  5. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!