Ззовні ця страва дуже схожа на ризотто, але насправді це італійська паста – орзо. За формою вона наче великий рис, але смак – пасти.
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Принцип приготування страви також схожий до ризотто. Якщо ви шаленієте від неї, страва з орзо теж стане вашою улюбленою.
Рецепт з орзо та грибів
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби.
- Додайте нарізану кубиками цибулю та перемішайте.
- Обсмажуйте овочі протягом 3 – 5 хвилин.
- Додайте пасту орзо або іншу, перемішайте та смажте 1 хвилину.
Фото Яни Станішевської
- Влийте трішки бульйону та випарте. Принцип приготування, як у ризотто.
- Далі повторіть: влийте бульйон та випарте, докине використайте всю рідину.
- Влийте до страви вершки, присмачте спеціями та нарізаною петрушкою.
- Тушкуйте страву 15 – 20 хвилин.
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!