Ззовні ця страва дуже схожа на ризотто, але насправді це італійська паста – орзо. За формою вона наче великий рис, але смак – пасти.

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Принцип приготування страви також схожий до ризотто. Якщо ви шаленієте від неї, страва з орзо теж стане вашою улюбленою.

Рецепт з орзо та грибів

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 300 грамів грибів;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 200 грамів пасти;

– 100 мілілітрів вершків;

– 50 грамів пармезану;

– 1,5 літри бульйону;

– свіжа петрушка.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби.

Додайте нарізану кубиками цибулю та перемішайте.

Обсмажуйте овочі протягом 3 – 5 хвилин.

Додайте пасту орзо або іншу, перемішайте та смажте 1 хвилину.



Фото Яни Станішевської

Влийте трішки бульйону та випарте. Принцип приготування, як у ризотто.

Далі повторіть: влийте бульйон та випарте, докине використайте всю рідину.

Влийте до страви вершки, присмачте спеціями та нарізаною петрушкою.

Тушкуйте страву 15 – 20 хвилин.