Внешне – как рис, а на вкус – паста: готовим итальянское орзо с грибами
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Приготовьте блюдо из итальянской разновидности пасты орзо и удивите родных отличным вкусом и необычным видом обеда или ужина.
Внешне это блюдо очень похоже на ризотто, но на самом деле это итальянская паста – орзо. По форме она как большой рис, но вкус – пасты.
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Принцип приготовления блюда также похож на ризотто. Если вы безумства от него, блюдо из орзо тоже станет вашим любимым.
Рецепт из орзо и грибов
- Время: 40 минут
- Порции: 3
– 300 граммов грибов;
– 1 репчатая луковица;
– 200 граммов пасты;
– 100 миллилитров сливок;
– 50 граммов пармезана;
– 1,5 литра бульона;
– свежая петрушка.
Приготовление:
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Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанные грибы.
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Добавьте нарезанный кубиками лук и перемешайте.
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Обжаривайте овощи в течение 3 – 5 минут.
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Добавьте пасту орзо или другую, перемешайте и обжарьте 1 минуту.
Фото Яны Станишевской
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Влейте немного бульона и выпарьте. Принцип приготовления, как у ризотто.
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Далее повторите: влейте бульон и выпарьте, пока не используйте всю жидкость.
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Влейте в блюдо сливки, добавьте специи и нарезанную петрушку.
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Тушите блюдо 15 – 20 минут.
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Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!