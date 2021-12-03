Внешне – как рис, а на вкус – паста: готовим итальянское орзо с грибами

Приготовьте блюдо из итальянской разновидности пасты орзо и удивите родных отличным вкусом и необычным видом обеда или ужина.

Внешне это блюдо очень похоже на ризотто, но на самом деле это итальянская паста – орзо. По форме она как большой рис, но вкус – пасты.

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Принцип приготовления блюда также похож на ризотто. Если вы безумства от него, блюдо из орзо тоже станет вашим любимым.

Рецепт из орзо и грибов

Время: 40 минут

40 минут Порции: 3

Приготовление:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанные грибы. Добавьте нарезанный кубиками лук и перемешайте. Обжаривайте овощи в течение 3 – 5 минут. Добавьте пасту орзо или другую, перемешайте и обжарьте 1 минуту.

– 300 граммов грибов;– 1 репчатая луковица;– 200 граммов пасты;– 100 миллилитров сливок;– 50 граммов пармезана;– 1,5 литра бульона;– свежая петрушка.



Фото Яны Станишевской