Внезапная смерть участницы "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Стеллы Клименко
Источник:инстаграм Николая Люлько
В понедельник, 13 сентября, умерла участница 3 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы " Стелла Клименко. О ее смерти сообщил ее друг и коллега, финалист кулинарного шоу Николай Люлько на своей странице в инстаграме.
Вероятной причиной внезапной смерти девушки стала остановка сердца.
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Печальная весть неожиданно всколыхнула родителей, родственников и близких друзей девушки.
Вечная память тебе, дорогая! Я верил в чудо до последнего и ждал тебя сегодня на работу! Но ты не пришла,
– написал шеф-повар Николай Люлько.
Николай Люлько сообщил о смерти девушки на своей странице в инстаграме. Она была его другом, коллегой в ресторане "Аляска" и поддержкой на кулинарном шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". В июне Стелла Клименко досрочно покинула кулинарный проект "Мастер Шеф. Профессионалы" из-за COVID-19.
Стелла Клименко и Николай Люлько / Фото со страницы девушки
Стелла Клименко занималась собственным бизнесом: готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Она открывала заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за границей. Всю жизнь Стелла Клименко мечтала об открытии собственного заведения.
Стелла Клименко и Евгений Клопотенко / Фото со страницы девушки
Редакция Смачно 24 выражает искренние соболезнования родным и близким Стеллы Клименко.
Текст сообщения Николая Люлько в инстаграме:
Стелла, девочка, вечная память тебе дорогая.
Вчера родители, друзья, коллеги и Я лишились дорогого нам человека.
Стелла девочка, так я тебя всегда называл. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас не один день на кухне сотни крутых блюд, много мастер классов и очень не легкий проект "Мастер Шеф".
Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла.
Стелла, мы тебя все очень любим!