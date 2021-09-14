Внезапная смерть участницы "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Стеллы Клименко

В понедельник, 13 сентября, умерла участница 3 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы " Стелла Клименко. О ее смерти сообщил ее друг и коллега, финалист кулинарного шоу Николай Люлько на своей странице в инстаграме.

Вероятной причиной внезапной смерти девушки стала остановка сердца.

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Печальная весть неожиданно всколыхнула родителей, родственников и близких друзей девушки.

Вечная память тебе, дорогая! Я верил в чудо до последнего и ждал тебя сегодня на работу! Но ты не пришла,

– написал шеф-повар Николай Люлько.

Николай Люлько сообщил о смерти девушки на своей странице в инстаграме. Она была его другом, коллегой в ресторане "Аляска" и поддержкой на кулинарном шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". В июне Стелла Клименко досрочно покинула кулинарный проект "Мастер Шеф. Профессионалы" из-за COVID-19.



Стелла Клименко и Николай Люлько / Фото со страницы девушки

Стелла Клименко занималась собственным бизнесом: готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Она открывала заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за границей. Всю жизнь Стелла Клименко мечтала об открытии собственного заведения.



Стелла Клименко и Евгений Клопотенко / Фото со страницы девушки

Редакция Смачно 24 выражает искренние соболезнования родным и близким Стеллы Клименко.

Текст сообщения Николая Люлько в инстаграме:

Стелла, девочка, вечная память тебе дорогая.

Вчера родители, друзья, коллеги и Я лишились дорогого нам человека.

Стелла девочка, так я тебя всегда называл. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас не один день на кухне сотни крутых блюд, много мастер классов и очень не легкий проект "Мастер Шеф".

Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла.

Стелла, мы тебя все очень любим!