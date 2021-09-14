Ймовірною причиною раптової смерті дівчини стала зупинка серця. У червні Стела Клименко завчасно покинула кулінарний проєкт "Мастер Шеф. Професіонали" через COVID-19.

Читайте також Збираємось на осінній пікнік: корисні поради для вдалого відпочинку

Сумна звістка зненацька сколихнула батьків, родичів та близьких друзів дівчини.

Вічна пам'ять тобі, дорогенька! Я вірив у диво до останнього і чекав тебе сьогодні на роботу! Але ти не прийшла, – написав шеф-кухар Микола Люлько.

Микола Люлько повідомив про смерть дівчини на своїй сторінці в інстаграмі. Вона була його другом, колегою у ресторані "Аляска" та підтримкою на кулінарному шоу "Мастер Шеф. Професіонали".



Стела Клименко та Микола Люлько / Фото зі сторінки дівчини

Стела Клименко займалася власним бізнесом: готувала соуси, маринади, конфітюри, варення. Вона відкривала заклад у Львові й була бренд-шефом у ресторані за кордоном. Все життя Стелла Клименко мріяла про відкриття власного закладу.



Стела Клименко та Євген Клопотенко / Фото зі сторінки дівчини

Редакція Смачно 24 висловлює щирі співчуття рідним і близьким Стелли Клименко.