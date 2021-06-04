Водяная и паровая баня: какая между ними разница и для чего ее используют в кондитерке

Талантливый кондитер Елизавета Глинская с радостью поделилась с читателями полезными советами по использованию паровой и водяной бани в кулинарии и рассказала об их разнице.

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Что такое водяная баня

Водяная баня – это способ подогрева продуктов до температуры кипения без прямого контакта продукта с водой.

Посуду с ингредиентами размещают на большую кастрюлю, куда предварительно наливают воду. Впоследствии отправляют эту конструкцию на огонь и продолжают готовить блюдо, крем или эмульсию. Важно, чтобы кипящая вода в кастрюле закрывала только ½ высоты посуды меньшего размера.



Водяная баня

Такой способ приготовления пищи используют, когда нужно замедлить нагрев продуктов, которые чувствительны к высоким температурам и нагреву. На водяной бане контролировать процесс приготовления деликатных смесей или ингредиентов намного легче.

Что готовить на водяной бане

Чаще всего на водяной бане растапливают мед, сливочное масло. Также готовят крем-брюле, чизкейки и пудинги.

Что такое паровая баня

Паровая баня – метод приготовления пищи похожим способом, как на водяной, но здесь вода не касается верхней посуды. Между ними остается свободное пространство, в котором циркулирует горячий воздух. Он и нагревает ингредиенты в посуде.

Паровая баня

Другими словами, мы готовим на пару, а не на воде.

Что готовят на паровой бане

Паровая баня идеальный вариант для растапливания шоколада, ведь этот процесс очень деликатный. Важно, чтобы конденсат и вода не попали в шоколадную смесь.

Также на паровой бане готовят швейцарскую меренгу, соус Голландес и Сабайон.

Паровая баня подходит для приготовления чизкейка "Три шоколада", дрожжевой выпечки.