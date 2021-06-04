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Що таке водяна баня

Водяна баня – це спосіб підігріву продуктів до температури кипіння без прямого контакту продукту з водою.

Посуд з інгредієнтами розміщують на велику каструлю, куди попередньо наливають воду. Згодом відправляють цю конструкцію на вогонь та продовжують готувати страву, крем або емульсію. Важливо, щоб кипляча вода в каструлі закривала тільки ½ висоти посуду меншого розміру.



Водяна баня

Такий спосіб приготування їжі використовують, коли потрібно сповільнити нагрів продуктів, котрі чутливі до високих температур та нагрівання. На водяній бані контролювати процес приготування делікатних сумішей чи інгредієнтів набагато легше.

Що готувати на водяній бані

Найчастіше на водяній бані розтоплюють мед, вершкове масло. Також готують крем-брюле, чізкейки та пудинги.

Що таке парова баня

Парова баня – метод приготування їжі схожим способом, як на водяній, але тут вода не доторкається до верхнього посуду. Між ними залишається вільний простір, у котрому циркулює гаряче повітря. Воно й нагріває інгредієнти в посуді.

Парова баня

Іншими словами, ми готуємо на пару, а не на воді.

Що готують на паровій бані

Парова баня ідеальний варіант для розтоплення шоколаду, адже цей процес дуже делікатний. Важливо, щоб конденсат та вода не попади в шоколадну суміш.

Також на паровій бані готують швейцарську меренгу, соус Голандес та Сабайон.

Парова баня підходить для приготування чізкейку "Три шоколади", дріжджової випічки.