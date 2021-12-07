Куриное филе – это любимое мясо чуть ли не на каждой кухне. Готовить его легко, а вкус смаженной курицы просто невероятный!
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Звездный шеф-повар Гордон Рэмзи рассказал, как легко и быстро приготовить невероятный куриный стейк.
Рецепт куриного стейка от Гордона Рэмзи
Время: 20 минут
Порций: 1
Ингредеинты
- кусок куриного филе;
- столовая ложка оливкового масла;
- 10 грамм сливочного масла;
- ветвь розмарина;
- ветвь тимьяна;
- два зубчика чеснока.
Приготовление
- Нагреваем сковороду. Когда она будет горячей, даем оливковое масло, затем выкладываем мясо.
- Через две минуты переворачиваем мясо и давим на сковороду чеснок. В дальнейшем аккуратно переворачивать курицу нужно каждые 2 минуты.
- Добавляем розмарин и тимьян. Даем на сковороду сливочное масло и постоянно поливаем им мясо.
- Готовим до хорошей золотой корочке, но не передерживаем, чтобы мясо было нежным и сочным.
- Подаем сочный куриный стейк с гарниром или салатом.
Приятного аппетита!