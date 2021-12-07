Когда она будет горячей, даем оливковое масло, затем выкладываем мясо.

Когда она будет горячей, даем оливковое масло, затем выкладываем мясо.

Нагреваем сковороду. Когда она будет горячей, даем оливковое масло, затем выкладываем мясо.