Куряче філе – це улюблене м'ясо чи не на кожній кухні. Готувати його легко, а смак жареної курки просто неймовірний!
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Зірковий шеф-кухар Гордон Ремзі розповів, яки легко та швидко приготувати неймовірний курячий стейк.
Рецепт курячого стейка від Гордона Ремзі
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Інгредєінти
- шматок курячого філе;
- столова ложка оливкової олії;
- 10 грам вершкового масла;
- гілка розмарину;
- гілка тим'яну;
- два зубчики часнику.
Приготування
- Нагріваємо пательню. Коли вона буде гарячою, даємо оливкову олію, потім викладаємо м'ясо.
- Через дві хвилини перевертаємо м'ясо та давимо на пательню часник. В подальшому акуратно перевертати курку потрібно кожні 2 хвилини.
- Додаємо розмарин та тим'ян.
- Даємо на пательню вершкове масло та постійно поливаємо ним м'ясо.
- Готуємо до гарної золотої скоринки, але не перетримуємо, щоб м'ясо було ніжним та соковитим.
- Подаємо соковитий курячий стейк з гарніром або салатом.
Смачного!