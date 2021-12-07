Куряче філе – це улюблене м'ясо чи не на кожній кухні. Готувати його легко, а смак жареної курки просто неймовірний!

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Зірковий шеф-кухар Гордон Ремзі розповів, яки легко та швидко приготувати неймовірний курячий стейк.

Рецепт курячого стейка від Гордона Ремзі

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Інгредєінти

шматок курячого філе;

столова ложка оливкової олії;

10 грам вершкового масла;

гілка розмарину;

гілка тим'яну;

два зубчики часнику.

Приготування

Нагріваємо пательню. Коли вона буде гарячою, даємо оливкову олію, потім викладаємо м'ясо. Через дві хвилини перевертаємо м'ясо та давимо на пательню часник. В подальшому акуратно перевертати курку потрібно кожні 2 хвилини. Додаємо розмарин та тим'ян. Даємо на пательню вершкове масло та постійно поливаємо ним м'ясо. Готуємо до гарної золотої скоринки, але не перетримуємо, щоб м'ясо було ніжним та соковитим. Подаємо соковитий курячий стейк з гарніром або салатом.

Смачного!