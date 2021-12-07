Вот как нужно готовить куриное филе: урок от звездного Гордона Рэмзи

7 декабря 2021 , 13:18
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Источник:

сайт Годона Ремзі

Гордон Рэмзи – кулинар мирового масштаба. Он может творить магию даже с простыми блюдами.

Куриное филе – это любимое мясо чуть ли не на каждой кухне. Готовить его легко, а вкус смаженной курицы просто невероятный!

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Звездный шеф-повар Гордон Рэмзи рассказал, как легко и быстро приготовить невероятный куриный стейк.

Рецепт куриного стейка от Гордона Рэмзи

Время: 20 минут

Порций: 1

Ингредеинты

  • кусок куриного филе;
  • столовая ложка оливкового масла;
  • 10 грамм сливочного масла;
  • ветвь розмарина;
  • ветвь тимьяна;
  • два зубчика чеснока.

Приготовление

  1. Нагреваем сковороду. Когда она будет горячей, даем оливковое масло, затем выкладываем мясо.
  2. Через две минуты переворачиваем мясо и давим на сковороду чеснок. В дальнейшем аккуратно переворачивать курицу нужно каждые 2 минуты.
  3. Добавляем розмарин и тимьян. Даем на сковороду сливочное масло и постоянно поливаем им мясо.
  4. Готовим до хорошей золотой корочке, но не передерживаем, чтобы мясо было нежным и сочным.
  5. Подаем сочный куриный стейк с гарниром или салатом.

Приятного аппетита!

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська