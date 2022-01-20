Будет готов за 15 минут: сытный суп с фасолью, шпинатом и пармезаном

20 января 2022 , 20:45
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Источник:

Сafe delites

Если нужно накрыть на стол, а времени в обрез – приготовьте фасолевый суп. Ваша семья будет смаковать ароматным, питательным блюдом всего через четверть часа.

Рецепт супа с белой фасолью и шпинатом

Время: 15 минут
Порции: 8 – 10

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Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 репчатая луковица;
– 6 – 8 зубчиков чеснока;
– 6 стаканов овощного бульона;
–  420 граммов нарезанных кубиками помидоров;
–  1 чайная ложка сахара;
–  1 столовая ложка итальянских сушеных трав;
–  1 чайная ложка соли;
– ½ чайной ложки черного молотого перца;
– 4 банки белой фасоли;
– 4 стакана бейби-шпината;
– ¾ стакана тертого пармезана;
–  3 столовые ложки измельченной свежей петрушки.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне.

  2. Добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок (варить, пока лук не станет прозрачным, а чеснок ароматным), периодически помешивая.

  3. Влейте в кастрюлю бульон, добавьте нарезанные помидоры. Сдобрите все сахаром, итальянскими травами, солью и перцем.

  4. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились.


Фото Cafe delites

  1. Добавьте фасоль и шпинат и тушите на медленном огне 2 минуты.

  2. Снимите суп с плиты, посыпьте пармезаном и перемешайте.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак