Будет готов за 15 минут: сытный суп с фасолью, шпинатом и пармезаном
Источник:Сafe delites
Если нужно накрыть на стол, а времени в обрез – приготовьте фасолевый суп. Ваша семья будет смаковать ароматным, питательным блюдом всего через четверть часа.
Рецепт супа с белой фасолью и шпинатом
Время: 15 минут
Порции: 8 – 10
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Фото Cafe delites
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 репчатая луковица;
– 6 – 8 зубчиков чеснока;
– 6 стаканов овощного бульона;
– 420 граммов нарезанных кубиками помидоров;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка итальянских сушеных трав;
– 1 чайная ложка соли;
– ½ чайной ложки черного молотого перца;
– 4 банки белой фасоли;
– 4 стакана бейби-шпината;
– ¾ стакана тертого пармезана;
– 3 столовые ложки измельченной свежей петрушки.
Приготовление:
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В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне.
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Добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок (варить, пока лук не станет прозрачным, а чеснок ароматным), периодически помешивая.
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Влейте в кастрюлю бульон, добавьте нарезанные помидоры. Сдобрите все сахаром, итальянскими травами, солью и перцем.
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Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
Фото Cafe delites
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Добавьте фасоль и шпинат и тушите на медленном огне 2 минуты.
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Снимите суп с плиты, посыпьте пармезаном и перемешайте.
Приятного аппетита!