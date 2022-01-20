Рецепт супу з білою квасолею та шпинатом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 8 – 10

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні.
  1. Додайте нарізану кубиками цибулю і подрібнений часник (готуйте, поки цибуля не стане прозорою, а часник – ароматним), періодично помішуючи.
  1. Влийте в каструлю бульйон, додайте нарізані помідори. Присмачте все цукром, італійськими травами, сіллю і перцем.
  1. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.


Фото Cafe delites

  1. Додайте квасолю і шпинат – тушкуйте на повільному вогні 2 хвилини.
  1. Зніміть суп з плити, посипте пармезаном та перемішайте.

Смачного!