Рецепт супу з білою квасолею та шпинатом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
Читайте також Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порад
Фото Cafe delites
Приготування:
- У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні.
- Додайте нарізану кубиками цибулю і подрібнений часник (готуйте, поки цибуля не стане прозорою, а часник – ароматним), періодично помішуючи.
- Влийте в каструлю бульйон, додайте нарізані помідори. Присмачте все цукром, італійськими травами, сіллю і перцем.
- Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.
Фото Cafe delites
- Додайте квасолю і шпинат – тушкуйте на повільному вогні 2 хвилини.
- Зніміть суп з плити, посипте пармезаном та перемішайте.
Смачного!