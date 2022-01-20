Рецепт супа с белой фасолью и шпинатом
Время: 15 минут
Порции: 8 – 10
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Фото Cafe delites
Приготовление:
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В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне.
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Добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок (варить, пока лук не станет прозрачным, а чеснок ароматным), периодически помешивая.
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Влейте в кастрюлю бульон, добавьте нарезанные помидоры. Сдобрите все сахаром, итальянскими травами, солью и перцем.
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Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
Фото Cafe delites
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Добавьте фасоль и шпинат и тушите на медленном огне 2 минуты.
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Снимите суп с плиты, посыпьте пармезаном и перемешайте.
Приятного аппетита!