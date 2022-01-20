Рецепт супа с белой фасолью и шпинатом

Время: 15 минут
Порции: 8 – 10

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Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне.

  2. Добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок (варить, пока лук не станет прозрачным, а чеснок ароматным), периодически помешивая.

  3. Влейте в кастрюлю бульон, добавьте нарезанные помидоры. Сдобрите все сахаром, итальянскими травами, солью и перцем.

  4. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились.


Фото Cafe delites

  1. Добавьте фасоль и шпинат и тушите на медленном огне 2 минуты.

  2. Снимите суп с плиты, посыпьте пармезаном и перемешайте.

Приятного аппетита!