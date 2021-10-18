Всемирный день конфет: рецепт домашних карамелек от шеф-повара "Адской кухни"

18 октября 2021 , 19:49
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Источник:

Новый канал

Шеф-повар и главный судья реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов поделился лайфхаком приготовления вкусных сладостей, которые вы с легкостью сможете использовать дома.

Ежегодно, 18 октября, отмечают Всемирный день конфет. А вы знали, что когда-то конфеты считались лечебным средством? Да, их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств.

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Сейчас существуют сомнения относительно полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили собственноручно и знаете их состав.

Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом. Для этого замените 150 грамм от общей массы сливок на фруктовое пюре, – добавил Алекс Якутов.


Алекс Якутов / Фото Новый канал

Как сделать домашние карамельки без химии и консервантов, поделился шеф-повар Алекс Якутов!

Рецепт домашних карамелек

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 4


Карамельные конфеты / Фото Новый канал

Ингредиенты:
– 200 г сахара;
– 415 г сливок жирностью 33 – 35%;
– 140 г глюкозы;
– 90 г сливочного масла;
– 1 г морской соли.

Приготовление:

  1. Сначала нужно приготовить сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.
     
  2. Добавьте сливочное масло и перемешивайте, когда сахар станет янтарного цвета.
     
  3. Осторожно влейте в смесь сливки и глюкозу.
Действуйте осторожно! Карамель будет бурлить. Вливайте сливки тонкой струйкой, интенсивно перемешивая ложкой.
  1. Снова нагрейте смесь до 120 градусов. Для этого понадобится примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте карамель.
     
  2. Перемешайте карамель блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада.
     
  3. Дайте конфетам остыть и разрежьте на кусочки. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак