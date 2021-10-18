Всемирный день конфет: рецепт домашних карамелек от шеф-повара "Адской кухни"
Источник:Новый канал
Шеф-повар и главный судья реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов поделился лайфхаком приготовления вкусных сладостей, которые вы с легкостью сможете использовать дома.
Ежегодно, 18 октября, отмечают Всемирный день конфет. А вы знали, что когда-то конфеты считались лечебным средством? Да, их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств.
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Сейчас существуют сомнения относительно полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили собственноручно и знаете их состав.
Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом. Для этого замените 150 грамм от общей массы сливок на фруктовое пюре, – добавил Алекс Якутов.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Как сделать домашние карамельки без химии и консервантов, поделился шеф-повар Алекс Якутов!
Рецепт домашних карамелек
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Карамельные конфеты / Фото Новый канал
– 200 г сахара;
– 415 г сливок жирностью 33 – 35%;
– 140 г глюкозы;
– 90 г сливочного масла;
– 1 г морской соли.
Приготовление:
- Сначала нужно приготовить сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.
- Добавьте сливочное масло и перемешивайте, когда сахар станет янтарного цвета.
- Осторожно влейте в смесь сливки и глюкозу.
- Снова нагрейте смесь до 120 градусов. Для этого понадобится примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте карамель.
- Перемешайте карамель блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада.
- Дайте конфетам остыть и разрежьте на кусочки. Приятного аппетита!