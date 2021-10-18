Всемирный день конфет: рецепт домашних карамелек от шеф-повара "Адской кухни"

Шеф-повар и главный судья реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов поделился лайфхаком приготовления вкусных сладостей, которые вы с легкостью сможете использовать дома.

Ежегодно, 18 октября, отмечают Всемирный день конфет. А вы знали, что когда-то конфеты считались лечебным средством? Да, их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств.

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Сейчас существуют сомнения относительно полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили собственноручно и знаете их состав.

Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом. Для этого замените 150 грамм от общей массы сливок на фруктовое пюре, – добавил Алекс Якутов.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Как сделать домашние карамельки без химии и консервантов, поделился шеф-повар Алекс Якутов!

Рецепт домашних карамелек

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 4



Карамельные конфеты / Фото Новый канал

– 200 г сахара;– 415 г сливок жирностью 33 – 35%;– 140 г глюкозы;– 90 г сливочного масла;– 1 г морской соли.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.

Добавьте сливочное масло и перемешивайте, когда сахар станет янтарного цвета.

Осторожно влейте в смесь сливки и глюкозу.

Снова нагрейте смесь до 120 градусов. Для этого понадобится примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте карамель.

Перемешайте карамель блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада.

Дайте конфетам остыть и разрежьте на кусочки. Приятного аппетита!

Карамель будет бурлить. Вливайте сливки тонкой струйкой, интенсивно перемешивая ложкой.