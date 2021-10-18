Щороку, 18 жовтня, відзначають Всесвітній день цукерок. А ви знали, що колись цукерки вважалися лікувальним засобом. Так, їх продавали в аптеках, а лікарі виписували солодощі від кашлю та нервових розладів.

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Зараз існують сумніви щодо корисності цукерок, але іноді так хочеться побалувати себе чимось солоденьким. Особливо якщо ці солодощі ви приготували власноруч і ви знаєте їх склад.

До речі, можна зробити карамельки з різним смаком. Для цього замініть 150 грамів від загальної маси вершків на фруктове пюре, – додав Алекс Якутов.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Як зробити домашні карамельки без хімії та консервантів поділився шеф-кухар Алекс Якутов!

Рецепт домашніх карамельок

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4



Карамельні цукерки / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 200 г цукру;

– 415 г вершків жирністю 33 – 35%;

– 140 г глюкози;

– 90 г вершкового масла;

– 1 г морської солі.

Приготування:

Спочатку потрібно приготувати суху карамель з цукру, розтопивши його на сковороді з товстим дном.

Додаємо вершкове масло та перемішайте, коли цукор стане янтарного кольору.

Обережно влийте до суміші вершки та глюкозу.

Дійте обережно! Карамель буде бурлити. Вливайте вершки тонкою цівкою, інтенсивно перемішуючи ложкою.

Знову нагрійте суміш до 120 градусів. Для цього знадобиться приблизно 15 хвилин на середньому вогні. Періодично помішуйте карамель.

Перевийте карамель блендером і вилийте суміш відразу в кондитерську рамку. Можна використовувати силіконову форму для вафель або шоколаду.