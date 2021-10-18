Щороку, 18 жовтня, відзначають Всесвітній день цукерок. А ви знали, що колись цукерки вважалися лікувальним засобом. Так, їх продавали в аптеках, а лікарі виписували солодощі від кашлю та нервових розладів.
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Зараз існують сумніви щодо корисності цукерок, але іноді так хочеться побалувати себе чимось солоденьким. Особливо якщо ці солодощі ви приготували власноруч і ви знаєте їх склад.
До речі, можна зробити карамельки з різним смаком. Для цього замініть 150 грамів від загальної маси вершків на фруктове пюре, – додав Алекс Якутов.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Як зробити домашні карамельки без хімії та консервантів поділився шеф-кухар Алекс Якутов!
Рецепт домашніх карамельок
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Карамельні цукерки / Фото Новий канал
Приготування:
- Спочатку потрібно приготувати суху карамель з цукру, розтопивши його на сковороді з товстим дном.
- Додаємо вершкове масло та перемішайте, коли цукор стане янтарного кольору.
- Обережно влийте до суміші вершки та глюкозу.
- Знову нагрійте суміш до 120 градусів. Для цього знадобиться приблизно 15 хвилин на середньому вогні. Періодично помішуйте карамель.
- Перевийте карамель блендером і вилийте суміш відразу в кондитерську рамку. Можна використовувати силіконову форму для вафель або шоколаду.
- Дайте цукеркам охолонути і розріжте на шматочки. Смачного!