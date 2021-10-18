Ежегодно, 18 октября, отмечают Всемирный день конфет. А вы знали, что когда-то конфеты считались лечебным средством? Да, их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств.

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Сейчас существуют сомнения относительно полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили собственноручно и знаете их состав.

Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом. Для этого замените 150 грамм от общей массы сливок на фруктовое пюре, – добавил Алекс Якутов.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Как сделать домашние карамельки без химии и консервантов, поделился шеф-повар Алекс Якутов!

Рецепт домашних карамелек

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 4



Карамельные конфеты / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 200 г сахара;

– 415 г сливок жирностью 33 – 35%;

– 140 г глюкозы;

– 90 г сливочного масла;

– 1 г морской соли.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.

Добавьте сливочное масло и перемешивайте, когда сахар станет янтарного цвета.

Осторожно влейте в смесь сливки и глюкозу.

Действуйте осторожно! Карамель будет бурлить. Вливайте сливки тонкой струйкой, интенсивно перемешивая ложкой.