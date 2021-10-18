Ежегодно, 18 октября, отмечают Всемирный день конфет. А вы знали, что когда-то конфеты считались лечебным средством? Да, их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств.
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Сейчас существуют сомнения относительно полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили собственноручно и знаете их состав.
Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом. Для этого замените 150 грамм от общей массы сливок на фруктовое пюре, – добавил Алекс Якутов.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Как сделать домашние карамельки без химии и консервантов, поделился шеф-повар Алекс Якутов!
Рецепт домашних карамелек
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Карамельные конфеты / Фото Новый канал
Приготовление:
- Сначала нужно приготовить сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.
- Добавьте сливочное масло и перемешивайте, когда сахар станет янтарного цвета.
- Осторожно влейте в смесь сливки и глюкозу.
- Снова нагрейте смесь до 120 градусов. Для этого понадобится примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте карамель.
- Перемешайте карамель блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада.
- Дайте конфетам остыть и разрежьте на кусочки. Приятного аппетита!