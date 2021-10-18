Ежегодно, 18 октября, отмечают Всемирный день конфет. А вы знали, что когда-то конфеты считались лечебным средством? Да, их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств.

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Сейчас существуют сомнения относительно полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили собственноручно и знаете их состав.

Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом. Для этого замените 150 грамм от общей массы сливок на фруктовое пюре, – добавил Алекс Якутов.


Алекс Якутов / Фото Новый канал

Как сделать домашние карамельки без химии и консервантов, поделился шеф-повар Алекс Якутов!

Рецепт домашних карамелек

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 4


Карамельные конфеты / Фото Новый канал

Приготовление:

  1. Сначала нужно приготовить сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.
  2. Добавьте сливочное масло и перемешивайте, когда сахар станет янтарного цвета.
  3. Осторожно влейте в смесь сливки и глюкозу.
  1. Снова нагрейте смесь до 120 градусов. Для этого понадобится примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте карамель.
  2. Перемешайте карамель блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада.
  3. Дайте конфетам остыть и разрежьте на кусочки. Приятного аппетита!