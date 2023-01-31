Никогда ее не выбрасывайте: как можно использовать кожуру от овощей и фруктов

Обычно кожура от овощей и фруктов отправляется сразу в мусорку. Но это не слишком правильно, ведь из нее также можно приготовить что-нибудь вкусненькое.

Фрукты и овощи являются важной частью рациона. Вы удивитесь, однако очищая их от кожуры, не нужно сразу выбрасывать ее в помойку, ведь она может стать одним из ингредиентов для многих рецептов.

Читайте также Вы забудете о кетчупе: рецепт итальянского томатного соуса

Вкусная закуска из картофельной кожуры

Из картофельной шкурки можно приготовить вкусную закуску. Тщательно вымойте весь картофель перед тем, как очистить его. Обсушите шкурку и опустите в горячее масло. Готовую шкурку посыпьте излюбленными приправами и подавайте с домашним чесночным соусом. Такие вкусные чипсы обязательно всем понравятся.

Кулинария без отходов / Фото unsplash

Домашняя специя с цедрой лимона

Если вы использовали весь лимон и осталась только цедра, самое время приготовить ароматную домашнюю специю, в составе которой вы будете уверены. В такой заготовке лучше использовать морскую соль, черный перец и паприку, они хорошо сочетаются с цедрой лимона.

Особая специя / Фото unsplash

Превратите кожуру от моркови и пастернака в питательные блины

Уже давно доказано, что больше всего витаминов содержится в кожуре фруктов и овощей. Приготовьте из очисток от моркови и пастернака питательные блины.

Добавьте муку, специи, свежую зелень и одно яйцо. Жарьте котлетки во фритюре в масле. Блинчики получатся хрустящими, вкусными и полезными.