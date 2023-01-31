Фрукти та овочі є важливою частиною нашого раціону. Ви здивуєтесь, проте очищаючи їх від шкірки, не потрібно одразу викидати її у смітник, адже вона може стати одним з інгредієнтів для багатьох рецептів.

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Смачна закуска з картопляної шкірки

З картопляної шкірки можна приготувати смачну закуску. Ретельно вимийте всю картоплю перед тим, як очистити її. Обсушіть шкірку і опустіть у гарячу олію. Готову шкірку посипте улюбленими приправами та подавайте з домашнім часниковим соусом. Такі смачні чипси обов'язково усім сподобаються.

Кулінарія без відходів / Фото unsplash

Домашня спеція з цедрою лимона

Якщо ви використали весь лимон і залишилася лише цедра, саме час приготувати ароматну домашню спецію, у складі якої ви будете впевненими. У такій заготовці краще використовувати морську сіль, чорний перець та паприку, адже вони добре поєднаються із цедрою лимона.

Особлива спеція / Фото unsplash

Перетворіть шкірку від моркви та пастернаку на поживні млинці

Вже давно доведено, що найбільше вітамінів міститься в шкірці фруктів і овочів. Приготуйте з очисток від моркви та пастернаку поживні млинці. Додайте борошно, спеції, свіжу зелень і одне яйце.

Смажте котлетки у фритюрі в олії. Млинці вийдуть хрусткими, смачними та корисними.