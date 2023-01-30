Доманные соусы способны усовершенствовать вкус множества любимых блюд. Существует много рецептов их приготовления, а итальянский вариант заставит вас забыть о покупке кетчупа или подобных приложений.

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Рецепт томатного соуса

Время: до 1 часа

Порций: 1

Идеальное решение для множества блюд / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 2 килограмма помидоров;
  • оливковое масло – 2 столовые ложки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 стакана куриного бульона;
  • пучок базилика (можно использовать сушеный);
  • чайная ложка сахара;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидоры обдаем кипятком, затем холодной водой. Снимаем шкурку и нарезаем.
  2. Измельченный чеснок жарим на оливковом масле в течение минуты.
  3. Добавляем на сковороду помидоры и тушим на медленном огне 30 минут, время от времени раздавливая большие кусочки вилкой.
  4. Добавляем базилик, сахар, солим и перчим.