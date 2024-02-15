Оно есть практически в каждом супермаркете: какое мясо лучше не покупать

Закупка мяса в супермаркете может быть сложной задачей, особенно когда на полках есть столько вариантов. Хотя большинство продуктов может выглядеть свежими и аппетитными, не все они одинаково безопасны для потребления.

Во время покупок мяса в супермаркете глаза просто разбегаются от вариантов мясной продукции. Однако не все мясо, которое предлагается, является одинаково безопасным. Некоторые продукты могут иметь определенные недостатки, которых лучше избегать.

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Молотый фарш с большим количеством жира

Молотый фарш может быть удобным использованием для приготовления различных блюд. Однако, если вы хотите купить готовый продукт в магазине, обязательно обратите внимание на его вид. Высокое содержание сала в фарше превратит любое блюдо в сплошной жир.

При покупке мяса следует быть очень внимательным / Фото unsplash

Мясо на витрине без указания сроков использования

Когда мясо выставлено на витрине без указания сроков использования, это может быть показателем, что оно находилось в магазине в течение длительного времени или его условия хранения могут быть сомнительными.

Перемороженное мясо, которое долго стоит в морозильной камере

Перемороженное мясо может быть удобным вариантом для сохранения, но если оно долго стоит в морозильной камере магазина, это может указывать на то, что продукт был некоторое время заморожен и разморожен снова. Такой цикл замораживания и размораживания может ухудшить качество мяса и его структуру.

На что следует обратить внимание при покупке мяса

При покупке мяса в супермаркете важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить качество, свежесть и безопасность продукта. Проверьте дату годности на упаковке или на витрине. Она должна быть максимально близкой к вашей дате покупки.

Мясо должно иметь приятный, свежий запах. Избегайте продуктов с неприятным или кислым запахом. Если речь идет о свежем мясе, оно должно иметь насыщенный цвет, без признаков неестественных оттенков.

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