Рецепт бульона знает каждый. Однако уникальность этого блюда в том, что у каждого оно получается по-разному.

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Список ингредиентов можно менять, однако один всегда будет незаменимым – мясо. Что нужно знать о его выборе и нужно ли собирать шуму из бульона, чтобы получить идеальный результат?

Пена на бульоне: собирать или не собирать

Оказывается, сбор шумы многие кулинары считают пустой тратой времени. Это делает большинство из нас, однако на вкус блюда это совершенно не влияет, речь идет только об эстетике и прозрачности бульона. Однако если не собирать пену, то блюдо будет более питательным.

Любимое горячее блюдо / Фото Pixabay