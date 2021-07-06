Сезон слив в разгаре. Сочный, мягкий фрукт растет в садах. Плоды на вкус кисло-сладкие и имею цвет – желтый, синий, фиолетовый, малиновый.

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Родиной слив считают Кавказ и Иран. Домашняя слива – самый распространенный вид слив в мире.

Сливы / Фото Unsplash

Полезные свойства слив

Плоды содержат множество полезных витаминов группы – E, B, A, K, PP и минералов – калий, кальций, йод, фосфор, цинк, железо, бета-каротин и органические кислоты.

Употребление слив способствует укреплению иммунитета; кровеносных сосудов, здоровью глаз, выведению из организма жидкости, помогают снизить холестерин и нормализовать давление.

Калорийность слив

Сливы – низкокалорийный фрукт. На 100 граммов свежих ягод – 45 килокалорий. Сливы рекомендуют употреблять в первой половине дня, отдельно от других продуктов, за 30 минут до еды и напитков.

Сливы / Фото Unsplash

Противопоказания

Употреблять сливы рекомендуют в умеренных количествах. Не рекомендуется есть сливы при аллергии на продукт. Лицам сахарным диабетом из-за содержания сахара, с повышенной кислотностью желудка, с высоким уровнем ожирения, детям, кормящим мамам, при диарее, подагре, при заболеваниях суставов и мышц, камней в желчном пузыре.

Сливы нельзя есть натощак и сочетать с другими продуктами, например, запивать молоком.

Лучше проконсультироваться с врачом. Самолечение вредит вашему здоровью.

Желтые сливы / Фото Pexels

Как выбрать спелые сливы

Покупая сливы, обращайте внимание на цвет, кожуру. Выбирайте плоды с упругой, неповреждённой кожурой. Сливы имеют белый налет, что свидетельствует об их свежести. Тщательно мойте холодной водой. Для термической обработки сливы заливают кипятком и снимают кожуру.

Сливы хранят в холодильнике в бумажном пакете до 7 – 10 дней. При комнатной температуре – не более 3 дней.

Пирог со сливами / Фото Unsplash

Применение в кулинарии

Сливу используют для приготовления компотов, разнообразной выпечки, пирогов, десертов, соусов к мясу, птице, варят джемы и варенья.