Как выйти из ситуации: гость ресторана Гордона Рамзи случайно сделал заказ на 600 долларов

Ресторан в Атлантик-Сити возглавляет известный кулинар Гордон Рамзи. В нем для гостей предложен целый ряд культовых классических блюд, за которые, правда, придется изрядно заплатить.

Для молодой семьи из Нью-Джерси было настоящей мечтой посетить ресторан MIS-STEAK в Атлантик-Сити и хоть так приблизиться к своей любимой кулинарной звезде. Гордон Рамзи – известный британский шеф-повар, который обладает аж 16 ресторанами, все они отмечены звездами Мишлен. Своей популярностью шеф-повар обязан кулинарным шоу.

Не пропустите Лучшие сезонные овощи к разным частям курочки: рецепты на любой вкус

Джеффри Пейдж с женой заказала несколько блюд в ресторане, в частности стейк из американской говядины вагю и знаменитую говядину Веллингтон от шеф-повара Рамзи. Однако случилось так, что жена неправильно прочитала цену, указанную за унцию, и горько ошиблась.

Кулинарная звезда / Фото The Sun

Когда пришло время расплачиваться после пышного ужина – паре принесли чек в размере 600 долларов. Молодые люди были просто шокированы.

Безумно высокий счет​ / Фото The Sun

Стейк и опыт были незабываемыми, и если мне пришлось сделать этот промах в любом ресторане мира, я рад, что это было у шеф-повара Рамзи, – отметил мужчина.

Когда прошел первый шок, пара сверилась с меню и поняла, что просто ошиблась в цифрах. Однако никто о ни чем не жалеет. Это было интересное приключение и теперь будет что рассказать знакомым при встрече.