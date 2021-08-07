Для молодої сім'ї із Нью-Джерсі було справжньою мрією відвідати ресторан MIS-STEAK в Атлантик-Сіті й хоч так наблизитися до своєї улюбленої кулінарної зірки. Гордон Рамзі – відомий британський шеф-кухар, який володіє аж 16 ресторанами, всі вони відзначені зірками Мішлен. Своєю популярністю шеф-кухар завдячує кулінарним шоу.

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Джеффрі Пейдж із дружиною замовила кілька блюд у ресторані, зокрема стейк з американської яловичини вагю та знамениту яловичину Веллінгтон від шеф-кухаря Рамзі. Проте трапилося так, що дружина неправильно прочитала ціну, вказану за унцію, та гірко помилилася.

Кулінарна зірка / Фото The Sun

Коли прийшов час розплачуватися після пишної вечері – парі принесли чек у розмірі 600 доларів. Молоді люди були просто шоковані.

Шалено високий рахунок / Фото The Sun

Стейк та досвід були незабутніми, і якщо мені довелося зробити цей промах у будь-якому ресторані світу, я радий, що це було у шеф-кухаря Рамзі, – зазначив чоловік.

Коли минув перший шок, пара звірилася з меню і зрозуміла, що просто помилилася у цифрах. Проте ніхто про ні що не шкодує. Це була цікава пригода і тепер буде що розповісти знайомим при зустрічі.