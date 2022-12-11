Если трудно вынуть выпечку из формы: какой секрет поможет справиться через несколько минут

Иногда бывает, что выпечка просто не хочет покидать форму, в которой готовилась. Не стоит спешить и разрушать блюдо – есть простые советы, которые точно пригодятся каждому.

Выпечка – это обычно гордость каждой хозяйки. Ее ароматный вкус и нежный вкус покоряют абсолютно всех, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы часто обращаемся к этим рецептам.

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Впрочем, не всегда все идет по плану: на последнем этапе выпечка будто не хочет покидать форму, крошится и прилипает к стенкам, хотя никто не забыл о масле и пергаментной бумаге. Если такое случилось – не беда, главное не бросаться в панику и не вынимать блюдо из формы насильно.

Что делать, если выпечка не извлекается из формы

Вынимать горячую выпечку из теста – довольно непростая задача, с которой можно справиться только тогда, когда все пошло по плану. Если возникли проблемы, то тесту нужно дать немного остыть, чтобы оно было теплым.

Выпечка – это всегда вкусно / Фото Pexels

Для этого нужно примерно 15 – 20 минут. Не ждите подольше, ведь с холодной выпечкой справиться будет еще труднее. Также в следующий раз попробуйте в качестве "буфера" между формой и тестом использовать муку или панировочные сухари.

Есть еще один способ на случай, если гости или семья уже за столом, поэтому ждать – не вариант. Сначала надо постучать по дну формы, чтобы от нее отстали от них выпечки. Тогда берем нож и аккуратно обрезаем по краям. Острие должно касаться дна формы, иначе при попытке вынуть блюдо тесто может развалиться.

Когда выполнили эту бесхитростную манипуляцию, приставляем к верху формы доску и переворачиваем ее резким, уверенным движением. Блюдо окажется на доске, после чего вы можете нарезать его и подавать на стол.

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