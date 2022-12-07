Сочное филе в тандеме с слоеным тестом – это вкусовые впечатления, от которых в восторге будут все гости. Это блюдо имеет все шансы стать "изюминкой" любого праздничного стола.

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К мясу лучше всего подойдут начинки из шпината, грибов или сыра, но здесь вы свободны в своем выборе и можете добавить свою любимую.

Рецепт курицы в слоеном тесте

Время: 1 час
Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 1 лист слоеного теста;
  • 2 куриных филе;
  • 100 грамм шпината;
  • 40 грамм нарезанной кубиками моцареллы;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 чайная ложка сливочного масла;
  • 1 чайная ложка прованских трав;
  • 1/3 чайной ложки соли;
  • большая щепотка перца.

Приготовление:

  1. Заранее достаньте пакет слоеного теста из холодильника, чтобы тесто при раскатывании не рассыпалось.
  2. Очистите куриное филе от прожилок и волокон.
  3. Посыпьте кусочки курицы прованскими травами.
  4. Разрежьте оба филе так, чтобы в каждом образовался глубокий карман.
  5. Шпинат положите в небольшую кастрюлю с толстым дном.
  6. Добавьте плоскую чайную ложку сливочного масла, давленый зубчик чеснока, а также соль и перец. На средней мощности конфорки шпинат очень быстро размякнет и выделит немного воды. Отожмите лишнюю жидкость, чтобы из шпината "отошла" влага.
  7. Отжатый шпинат разделите на две порции и вложите в куриное филе.
  8. Добавьте к курице немного сыра.
  9. Разверните слоеное тесто и расправьте его. Уложите фаршированные филе вдоль так, чтобы вокруг каждого из них было одинаковое количество теста. Разрежьте ножом лист теста пополам – между филе. Слоеное тесто разрежьте ножом так, чтобы не было слишком широких полосок сверху и снизу.
  10. Начиная с одного конца заверните их поочередно так, чтобы полностью покрыть филе начинкой. Начало и конец плотно закройте, чтобы фарш не вытек во время запекания. Более длинные полоски нужно заправить под филе.
  11. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.

Как завернуть филе / Фото ania gotuje