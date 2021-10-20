Груши можно так запекать и в качестве перекуса, и к праздничному столу – как горячий десерт. Изысканно и совсем не сложно в приготовлении!
Читайте также Как тратить меньше времени на приготовление блюд: 10 действенных советов
Орехи можно взять любые: грецкие, миндаль, фундук, кешью. А вместо сиропа прекрасно подойдет домашний мед. Ну что, идем на кухню?
Рецепт груш, запеченных с творогом
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 3
Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Смешайте домашний творог с йогуртом и подсластителем. Можно перебить в чаше блендера или размять вилкой.
- Добавьте семена чиа и перемешайте.
Запеченные груши с творогом / Фото Fast Killers
- Груши разрежьте пополам, удалите серединки.
- Выложите начинку в груши, посыпьте орешками и молотой корицей.
- Разогрейте духовку до 180℃ и отправьте в нее запекаться нафаршированные груши на 20 – 30 минут.
Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers
- Готовые груши можно полить сиропом и подавать к столу.
Приятного аппетита!