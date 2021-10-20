Груши можно так запекать и в качестве перекуса, и к праздничному столу – как горячий десерт. Изысканно и совсем не сложно в приготовлении!

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Орехи можно взять любые: грецкие, миндаль, фундук, кешью. А вместо сиропа прекрасно подойдет домашний мед. Ну что, идем на кухню?

Рецепт груш, запеченных с творогом

  • Время: 30 – 35 минут
  • Порции: 3


Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Смешайте домашний творог с йогуртом и подсластителем. Можно перебить в чаше блендера или размять вилкой.
  2. Добавьте семена чиа и перемешайте.


Запеченные груши с творогом / Фото Fast Killers

  1. Груши разрежьте пополам, удалите серединки.
  2. Выложите начинку в груши, посыпьте орешками и молотой корицей.
  3. Разогрейте духовку до 180℃ и отправьте в нее запекаться нафаршированные груши на 20 – 30 минут.


Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers

  1. Готовые груши можно полить сиропом и подавать к столу.

Приятного аппетита!