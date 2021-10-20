Груші можна так запікати й на перекус, і до святкового столу. Вишукано й геть не складно у приготуванні!
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Горіхи можна взяти будь-які: волоські, мигдаль, фундук, кеш'ю. А замість сиропу чудово підійде домашній мед. Нумо готувати разом!
Рецепт груш, запечених із сиром
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 3
Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers
Приготування:
- Змішайте домашній сир з йогуртом та підсолоджувачем. Можна перебити в чаші блендера або розім'яти виделкою.
- Додайте насіння чіа та перемішайте.
Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers
- Груші розріжте навпіл, видаліть серединки.
- Викладіть начинку в груші, посипте горішками та меленою корицею.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї запікатися начинені груші на 20 – 30 хвилин.
Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers
- Готові груші можна полити сиропом та подавати до столу. Смачного!