Груші можна так запікати й на перекус, і до святкового столу. Вишукано й геть не складно у приготуванні!

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Горіхи можна взяти будь-які: волоські, мигдаль, фундук, кеш'ю. А замість сиропу чудово підійде домашній мед. Нумо готувати разом!

Рецепт груш, запечених із сиром

  • Час: 30 – 35 хвилин
  • Порції: 3


Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Змішайте домашній сир з йогуртом та підсолоджувачем. Можна перебити в чаші блендера або розім'яти виделкою.
  1. Додайте насіння чіа та перемішайте.


Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

  1. Груші розріжте навпіл, видаліть серединки.
  1. Викладіть начинку в груші, посипте горішками та меленою корицею.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї запікатися начинені груші на 20 – 30 хвилин.


Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

  1. Готові груші можна полити сиропом та подавати до столу. Смачного!