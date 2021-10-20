Взрывное сочетание вкусов: груша, запеченная с творогом и орешками

20 октября 2021 , 16:39
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Приготовьте этот десерт дома – и вы влюбитесь в него с первого кусочка! А чтобы запеченные груши стали еще пикантнее, добавьте в начинку немного сыра с плесенью: дорблю или горгондзолы.

Груши можно так запекать и в качестве перекуса, и к праздничному столу – как горячий десерт. Изысканно и совсем не сложно в приготовлении!

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Орехи можно взять любые: грецкие, миндаль, фундук, кешью. А вместо сиропа прекрасно подойдет домашний мед. Ну что, идем на кухню?

Рецепт груш, запеченных с творогом

  • Время: 30 – 35 минут
  • Порции: 3


Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
 – 3 груши;
 – 90 г домашнего творога;
 – 4 ст. л. греческого йогурта;
 – 2 ч. л. семян чиа;
 – подсластитель;
 – орехи;
 – молотая корица.

Приготовление:

  1. Смешайте домашний творог с йогуртом и подсластителем. Можно перебить в чаше блендера или размять вилкой.
     
  2. Добавьте семена чиа и перемешайте.


Запеченные груши с творогом / Фото Fast Killers

  1. Груши разрежьте пополам, удалите серединки.
     
  2. Выложите начинку в груши, посыпьте орешками и молотой корицей.
     
  3. Разогрейте духовку до 180℃ и отправьте в нее запекаться нафаршированные груши на 20 – 30 минут.


Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers

  1. Готовые груши можно полить сиропом и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак