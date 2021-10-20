Взрывное сочетание вкусов: груша, запеченная с творогом и орешками

Приготовьте этот десерт дома – и вы влюбитесь в него с первого кусочка! А чтобы запеченные груши стали еще пикантнее, добавьте в начинку немного сыра с плесенью: дорблю или горгондзолы.

Груши можно так запекать и в качестве перекуса, и к праздничному столу – как горячий десерт. Изысканно и совсем не сложно в приготовлении!

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Орехи можно взять любые: грецкие, миндаль, фундук, кешью. А вместо сиропа прекрасно подойдет домашний мед. Ну что, идем на кухню?

Рецепт груш, запеченных с творогом

Время : 30 – 35 минут

: 30 – 35 минут Порции: 3



Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers

– 3 груши;– 90 г домашнего творога;– 4 ст. л. греческого йогурта;– 2 ч. л. семян чиа;– подсластитель;– орехи;– молотая корица.

Приготовление:

Смешайте домашний творог с йогуртом и подсластителем. Можно перебить в чаше блендера или размять вилкой.

Добавьте семена чиа и перемешайте.



Запеченные груши с творогом / Фото Fast Killers

Груши разрежьте пополам, удалите серединки.

Выложите начинку в груши, посыпьте орешками и молотой корицей.

Разогрейте духовку до 180℃ и отправьте в нее запекаться нафаршированные груши на 20 – 30 минут.



Запеченные груши с творогом / Фото Fat Killers

Готовые груши можно полить сиропом и подавать к столу.

Приятного аппетита!