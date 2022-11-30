Никакой горчинки: как избавиться от характерного недостатка брюссельской капусты

Брюссельская капуста не только богата витаминами, но и прекрасно подходит к большому количеству блюд. Единственный ее недостаток – горчинка, но есть способ, который позволит легко от нее избавиться.

Найбільш поширений спосіб приготування брюссельської капусти – варіння. Після цього процесу овоч доволі часто набуває гіркуватого присмаку, що подобається далеко не всім. Для того, щоб цього уникнути, варто скористатися одним простими лайфхаками.

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Как готовить брюссельскую капусту, чтобы она не была горькой

Для того чтобы горькая брюссельская капуста больше никогда не была проблемой, можно воспользоваться двумя простыми кулинарными приемами. Какой именно войдет в ваш арсенал – разрешит решить практика.

Простые шаги – и никакой горечи / Фото Pexels

Первое, что можно сделать – это заморозить свежую капусту. После этого простого процесса у нее нет горечи, каким бы способом вы ее не готовили.

Если времени на это нет, нужно добавить в кипяток, в котором варится капуста, сахар или молоко. Правильные пропорции таковы: на 1 литр воды нужно дать чайную ложку сахара или 1 стакан молока.

В этих лайфхаках нет ничего сложного, но результат, который они обеспечат, заставит вас возвращаться к ним постоянно, когда захочется приготовить брюссельскую капусту.