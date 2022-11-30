Найбільш поширений спосіб приготування брюссельської капусти – варіння. Після цього процесу овоч доволі часто набуває гіркуватого присмаку, що подобається далеко не всім. Для того, щоб цього уникнути, варто скористатися одним простими лайфхаками.

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Як готувати брюссельську капусту, щоб вона не була гіркою

Для того, щоб гірка брюссельська капуста більше ніколи не була проблемою, можна скористатися двома простими кулінарними прийомами. Який саме увійде у ваш арсенал – дозволить вирішити практика.

Прості кроки – і жодної гіркоти / Фото Pexels

Перше, що можна зробити – це заморозити свіжу капусту. Після цього простого процесу вона не матиме гіркоти, у який би спосіб ви її не готували.

Якщо часу на це немає, потрібно додати в окріп, у якому вариться капуста, цукор або молоко. Правильні пропорції такі: на 1 літр води потрібно дати чайну ложку цукру або 1 склянку молока.

У цих лайфхаках немає нічого складного, але результат, який вони забезпечать, змусить вас повертатися до них повсякчас, коли захочеться приготувати брюссельску капусту.