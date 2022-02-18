Чаще всего наши предки готовили картофельные токмачи. Но мы предлагаем вариант поинтереснее – с картошкой и фасолью.

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Подавайте блюдо, обильно полив жареным лучком или шкварками. Очень вквсны токмачи с квашеными овощами да и просто с простоквашей.

Рецепт волынских токмачей

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. С вечера замочите фасоль в воде. Утром слейте воду, фасоль промойте под проточной водой и отварите до готовности (15 – 30 минут после закипания).

  2. Картофель тщательно вымойте, очистите и отварите в подсоленной воде до готовности.

  3. Тем временем нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле лук. Когда он станет прозрачным, выключите огонь.

  4. Слейте воду с отваренных картофеля и фасоли. (По желанию освободите последнюю от кожицы). Соедините их в кастрюле и разомните толкушкой. Добавьте жареный лук, специи и разомните массу еще раз.

  5. Дайте пюре немного остыть.

  6. А пока нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде сало, чтобы жир вытопился и у вас получились хрустящие шкварки (5 – 8 минут).

  7. Из теплого картофельно-фасолевого пюре сформируйте колобки размером со среднюю картофелину. Токмачи готовы!

  8. По желанию их можно зарумянить в предварительно разогретой до 180 градусов духовке (в течение 10 – 15 минут).

  9. Подавайте токмачи к столу со шкварками или сметаной.

Приятного аппетита!