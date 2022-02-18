Токмачі – давня страва волинської кухні. Її зазвичай готували з відвареної, товченої картоплі. Також є рецепти з картоплі та квасолі. Токмачі присмачували сіллю, перцем та обов'язково подавали з тарілкою наваристого капусняку.

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Щоб токмач смакував ще краще, його рясно поливали смаженою цибулею або шкварками. До токмачів також подавали кисле молоко, квашені чи солені огірки, помідори, капусту. За бажанням, токмачі можна додатково обсмажити на олії, або запекти в духовці до хрумкої скоринки.

Рецепт волинських токмачів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 – 2 склянки світлої або темної квасолі;

– 3 ріпчасті цибулини;

– 2 столові ложки олії;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 200 грамів сала.

Приготування:

Звечора замочіть квасолю у воді. Злийте воду, промийте квасолю під проточною водою та відваріть її до готовності (15 – 30 хвилин після закипання).

Ретельно помийте та очистіть картоплю від шкірки. Відваріть у підсоленій воді до готовності.

Доки картопля вариться, наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на олії. Коли вона стане прозорою, вимкніть вогонь.

Злийте воду з картоплі та квасолі За бажанням з останньої зніміть шкірку). З'єднайте її у каструлі та розімніть товкачкою. Додайте обсмаженої цибулі, спецій та знову розімніть в пюре.

Дайте пюре трішки охолонути, щоб не обпекти руки.

Тим часом наріжте сало кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці 5 – 8 хвилини, щоб жир витопився, й сформувалися хрумкі шкварки.

Сформуйте з картопляно-квасолевого пюре колобки, за формою як середня картопля.

Подавайте до столу зі шкварками та за бажанням, зі сметаною.

Щоб надати токмачам золотистої скоринки – розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть їх до хрумкої скоринки (10 – 15 хвилин).

Смачного!