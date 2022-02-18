Токмачи из картофеля и фасоли: забытые рецепты волынской кухни

Нежные картофельно-фасолевые токмачи обычно подавали к наваристому капустняку или отдельно, со сметаной и шкварками. Приготовьте их на обед – вас приятно удивит вкус старинного блюда!

Чаще всего наши предки готовили картофельные токмачи. Но мы предлагаем вариант поинтереснее – с картошкой и фасолью.

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Подавайте блюдо, обильно полив жареным лучком или шкварками. Очень вквсны токмачи с квашеными овощами да и просто с простоквашей.

Рецепт волынских токмачей

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

– 1 килограмм картофеля;– 1 – 2 стакана светлой или темной фасоли;– 3 репчатые луковицы;– 2 столовые ложки масла;– соль;– молотый черный перец;– 200 граммов сала.

Приготовление:

С вечера замочите фасоль в воде. Утром слейте воду, фасоль промойте под проточной водой и отварите до готовности (15 – 30 минут после закипания). Картофель тщательно вымойте, очистите и отварите в подсоленной воде до готовности. Тем временем нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле лук. Когда он станет прозрачным, выключите огонь. Слейте воду с отваренных картофеля и фасоли. (По желанию освободите последнюю от кожицы). Соедините их в кастрюле и разомните толкушкой. Добавьте жареный лук, специи и разомните массу еще раз. Дайте пюре немного остыть. А пока нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде сало, чтобы жир вытопился и у вас получились хрустящие шкварки (5 – 8 минут). Из теплого картофельно-фасолевого пюре сформируйте колобки размером со среднюю картофелину. Токмачи готовы! По желанию их можно зарумянить в предварительно разогретой до 180 градусов духовке (в течение 10 – 15 минут). Подавайте токмачи к столу со шкварками или сметаной.

Приятного аппетита!