Токмачи из картофеля и фасоли: забытые рецепты волынской кухни
Источник:Волынь 24
Нежные картофельно-фасолевые токмачи обычно подавали к наваристому капустняку или отдельно, со сметаной и шкварками. Приготовьте их на обед – вас приятно удивит вкус старинного блюда!
Чаще всего наши предки готовили картофельные токмачи. Но мы предлагаем вариант поинтереснее – с картошкой и фасолью.
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Подавайте блюдо, обильно полив жареным лучком или шкварками. Очень вквсны токмачи с квашеными овощами да и просто с простоквашей.
Рецепт волынских токмачей
- Время: 60 минут
- Порции: 8
– 1 килограмм картофеля;
– 1 – 2 стакана светлой или темной фасоли;
– 3 репчатые луковицы;
– 2 столовые ложки масла;
– соль;
– молотый черный перец;
– 200 граммов сала.
Приготовление:
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С вечера замочите фасоль в воде. Утром слейте воду, фасоль промойте под проточной водой и отварите до готовности (15 – 30 минут после закипания).
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Картофель тщательно вымойте, очистите и отварите в подсоленной воде до готовности.
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Тем временем нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле лук. Когда он станет прозрачным, выключите огонь.
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Слейте воду с отваренных картофеля и фасоли. (По желанию освободите последнюю от кожицы). Соедините их в кастрюле и разомните толкушкой. Добавьте жареный лук, специи и разомните массу еще раз.
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Дайте пюре немного остыть.
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А пока нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде сало, чтобы жир вытопился и у вас получились хрустящие шкварки (5 – 8 минут).
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Из теплого картофельно-фасолевого пюре сформируйте колобки размером со среднюю картофелину. Токмачи готовы!
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По желанию их можно зарумянить в предварительно разогретой до 180 градусов духовке (в течение 10 – 15 минут).
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Подавайте токмачи к столу со шкварками или сметаной.
Приятного аппетита!