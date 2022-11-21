Овощной салат – довольно простое блюдо, приготовить которое может даже ребенок. Обычно мы придаем ему особенный вкус благодаря заправке из растительного масла и специй, но это не единственный способ добавить ему непревзойденных ноток.
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Что может придать салату особенный вкус
Каждый хочет, чтобы все его блюда раскрывали свой вкус по полной. Естественно, это касается даже овощного салата, и в этом случае достичь цели очень просто.
Даже салат имеет секреты / Фото Cookery
Все, что нужно – это добавить щепотку ванили. Она не только прекрасно сочетается со всеми овощами, но и позволяет почувствовать их вкус гораздо глубже.
Опытные кулинары часто пользуются этим лайфхаком, так что при случае воспользуйтесь их советом. Ваше блюдо будет пикантным, а впечатления – незабываемыми.