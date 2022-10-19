Исповедь профессионала: зачем действительно мыть рис перед приготовлением

Каждый рецепт приготовления риса начинается со слов "тщательно промойте рис под проточной водой". Довольно часто мы пропускаем этот шаг, а оказывается – зря.

Наверное, у каждого из нас возникал вопрос, зачем мыть рис перед приготовлением. Это же выглядит лишним шагом, который вроде бы не влияет на конечный результат. На самом деле это не так – пробел этого важного шага испортит вам все блюдо.

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Зачем мыть рис

Наибольший страх каждого, кто готовит рис, – прилипание зерен. Согласитесь, никто не хочет, чтобы вместо рассыпчатого гарнира в его кастрюле оказалась клейкая масса.

Важный шаг / Фото Pixabay

А если не помыть рис – именно такой результат вас будет ожидать. Дело в том, что, кроме грязи и мусора, вода смывает верхний слой крахмала, который способствует слипанию риса. Так что если вы не помыли рис – готовьтесь отскребать его от кастрюли и употреблять в пищу далеко не самое аппетитное блюдо.

Как можно помыть рис

Здесь не нужно абсолютно никаких особых манипуляций. Достаточно насыпать рис в сито и промыть под проточной холодной водой.

Идеальный гарнир / Фото Unpslash

Еще один способ, который часто можно встретить – замочить рис в холодной воде, а затем сцедить. Оба способа действенны и выполняют необходимое задание, поэтому выбирайте тот, который вам больше нравится.