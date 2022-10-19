Напевно, у кожного з нас виникало питання, для чого мити рис перед приготуванням. Це ж виглядає зайвим кроком, який начебто не впливає на кінцевий результат. Насправді це не так – пропуск цього важливого кроку зіпсує вам усю страву.

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Навіщо мити рис

Найбільший страх кожного, хто готує рис – прилипання зерен. Погодьтеся, ніхто не хоче, щоб замість розсипчастого гарніру в його баняку опинилася клейка маса.

Важливий крок / Фото Pixabay

А якщо не помити рис – то саме такий результат вас буде очікувати. Річ у тому, що окрім бруду та сміття вода змиває верхній шар крохмалю, який сприяє злипанню рису. Тож якщо ви не помили рис – готуйтеся відшкрябувати його від каструлі та споживати далеко не найапетитнішу страву.

Як можна помити рис

Тут не треба абсолютно ніяких особливих маніпуляцій. Достатньо насипати рис у сито та помити під проточною холодною водою.

Ідеальний гарнір / Фото Unpslash

Ще один спосіб, який часто можна зустріти – замочити рис у холодній воді, а потім зцідити. Обидва способи дієві та виконують необхідне завдання, тож обирайте той, який вам більше до вподоби.