Рецепт, которому полвека: как приготовить капусту по-грузински – закрутка на зиму
4 октября 2023, 22:27Читати новину українською
Источник:Життя
Капуста – одна из самых популярных закруток среди украинских хозяек. Поскольку привычные рецепты способны радовать, но не удивлять, всегда стоит обращать внимание на что-нибудь новенькое.
Капуста по-грузински – это особый вкус и вид привычной для всех блюд. Не стоит пугаться, что с новым рецептом придется поиграть: список ингредиентов и шагов приготовления блюда не отпугивает даже новичков.
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Рецепт капусты по-грузински
Ингредиенты:
– 3 килограмма капусты;
– 1,5 килограмма свеклы;
– 3 стручка острого красного перца;
– 2 головки чеснока;
– 2 пуска сельдерея;
для маринада:
– 100 грамм соли;
– 2 литра воды;
– 150 грамм сахара;
– 0,5 литра яблочного уксуса (0,5%);
– 1 столовая ложка черного перца (горошек);
– 7 горошин душистого перца;
– 3 гвоздики.
Приготовление:
- В первую очередь готовим рассол, ведь он должен быть холодным. Кипятим воду, растворим соль и сахар, добавляем все остальные ингредиенты и доводим до кипения. После этого отставляем в сторону и даем остыть.
- Счищаем с капусты верхние листья и нарезаем на тонкие ломтики вместе с кочерыжкой.
- Свеклу моем, чистим и нарезаем тоненькими кружочками.
- Чеснок чистим и нарезаем на несколько частей. Перец нарезаем кусочками.
- На дно банки или каструли выкладываем слоями свеклу, капусту, свеклу, чеснок, перец и сельдерей.
- Заливаем рассолом и оставляем на три дня.
- После этого срока хорошо солим и размешиваем. Оставляем на кухне.
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На 5 день убираем капусту в холодильник. Секрет блюда – именно в медленном просаливании.