Капуста по-грузинськи – це особливий смак та вигляд звичної для всіх страви. Не варто лякатися, що з новим рецептом доведеться "погратися": список інгредієнтів та кроків приготування страви не відлякає навіть новачків.
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Рецепт капусти по-грузинськи
Приготування:
- Найперше готуємо розсіл, адже він повинен бути холодним. Кип'ятимо воду, розчиняємо сіль та цукор, додаємо усі інші інгредієнти та доводимо до кипіння. Після цього відставляємо вбік та даємо охолонути.
- Зчищаємо з капусти верхні листки та нарізаємо на тонкі скибочки разом із качаном.
- Буряк миємо, чистимо та нарізаємо тоненькими кружечками.
- Часник чистимо та нарізаємо на кілька частин. Перець нарізаємо шматочками.
- На дно банки або баняка викладаємо шарами буряки, капусту, буряки, часник, перець та селеру.
- Заливаємо розсолом та залишаємо на три дні.
- Після цього терміну добре солимо та розмішуємо. Залишаємо на кухні.
- На 5 день прибираємо капусту у холодильник. Секрет страви – саме у повільному просолюванні.