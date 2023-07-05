Закарпатская кухня – это не только кнедлики, баноши и наливки. 24 канал подготовил интересную и невероятно колоритную подборку блюд украинской кухни, которая влюбит вас в еду Закарпатья.
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Рецепт бограча
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно.
- Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец.
- Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде.
- Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут.
Закарпатский бограч / Фото Аутентичная Украина
- Далее добавляем молотый острый перец и паприку.
- Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо.
- Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения.
- Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель.
- При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты.
- Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень.
- Настаиваем суп десять минут, подаем к столу.
Приятного аппетита!
Рецепт реплянки
- Время: 1,5 часа
Приготовление:
- Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует. Всыпьте туда предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности.
- Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку, сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой.
- Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.
- Подавайте рыплянку со сметаной и шкварками.
Приятного аппетита!
Рецепт грибного супа
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Сушеные грибы замачиваем в холодной воде на несколько часов, чтобы они размокли. В глубокой кастрюле отвариваем грибы на маленьком огне один час.
- На разогретой сковороде с маслом поджариваем очищенный и порезанный кубиками картофель, измельченный кубиками лук и морковь, натертый на терке.
Грибная уха / Фото 30 seconds
- Посолите, поперчите суп, добавьте ароматный перец, лавровый лист. Варите суп еще минут 10 и добавьте выжатый через пресс и припущенный на растительном масле чеснок и измельченную зелень.
Приятного аппетита!
Рецепт лангоши
- Время: 3 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Для теста соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.
- Добавляем в смесь картофельное пюре и все перемешиваем.
- Небольшими порциями добавляем в смесь муку, замесите тесто. Оно получится немного липким и мягким.
- Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 – 2 часа.
- Когда тесто отдохнет, разогреваем масло для жарки лангошей.
- Щедро посыпаем столешницу мукой и выкладываем на нее тесто. Разделяем его на четыре части.
- Руками, без помощи скалки, растягиваем каждую часть теста и формируем округлые лангоши. Серединку немного приминаем пальцами.
- Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши.
- Обжариваем их с обеих сторон во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
- Смешиваем сметану, пропущенный сквозь пресс чеснок и смазываем этим соусом буханки.
- Обильно посыпаем их тертым сыром и молотой паприкой.
Приятного аппетита!
Рецепт гомбовцев
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Кисло-молочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
- Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам и еще один раз - должно получиться 8 частей.
Закарпатские гомбовцы / Фото Аутентичная Украина
- Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик.
- Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах.
- Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом.
Приятного аппетита!