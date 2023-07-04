Вишневая наливка – вкусный алкогольный напиток, который вы с легкостью можете приготовить дома без труда. Процесс не сложен, но требует много времени.
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Готовый сладкий напиток из вишни будет готов через 2 месяца, но результат готовой наливки оправдывает ожидания.
Рецепт вишневой наливки с водкой
- Время: 2 месяца
- Порции: 1 – 2 литра
Приготовление:
- Вишню моем и перебираем. Удалять из ягод косточки необязательно. Выкладываем вишню в чистую трехлитровую банку. Наполняем банку ягодой до самого верха.
- Высыпаем в трехлитровую банку полный стакан сахара. Чтобы он лучше распределился в банке, слегка встряхните ее.
- Наливаем в банку с вишней водку. Ее нужно наливать до краев банки. При желании можете заменить водку спиртом или самогоном.
- Закрываем банку с наливкой крышкой и несколько раз переворачиваем ее вверх дном, чтобы сахар растворился в водке. Эту процедуру нужно будет повторять в течение ближайших двух-трех дней.
- Банка ставим в темное место и оставляем при комнатной температуре на два месяца.
- Готовую наливку подаем в холодном виде.
Приятного аппетита!