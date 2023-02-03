В украинской кухне много интересных первых блюд, но одно из почетных мест самых вкусных (после борща конечно) занимает бограч.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский решил приготовить бограч так, как его готовят в Закарпатье.

Закарпатский бограч – рецепт в котле

  • Время: 4 часа
  • Порции: 10

Приготовление:

  • Разогреваем котел.
  • Достаточно мелко нарезаем подбрюшину и на среднем огне выжариваем ее в шкварки.
  • Добавляем нарезанную говядину и держим не помешивая, пока не образуется корочка на мясе.
  • Далее добавляем достаточно крупно порезанную морковь, обжариваем. Добавляем лук, снова обжариваем.
  • Добавляем паприку и нарезанный острый перец, перемешиваем и немного обжариваем. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить.
  • Теперь добавляем помидоры и свежий перец, перемешиваем и тушим 5 минут.
  • Заливаем водой и закладываем копченые ребра, соль и специи.
  • Накрываем крышкой, а можно и так готовить на небольшом огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет (2 – 3 часа).
  • Далее бросаем порезанный картофель, добавляем специй и тушим еще 20 минут.
  • Добавляем в котел петрушку, зеленый лук и чеснок, томаты в собственном соке. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым.

️Вкусного!