В украинской кухне много интересных первых блюд, но одно из почетных мест самых вкусных (после борща конечно) занимает бограч.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский решил приготовить бограч так, как его готовят в Закарпатье.

Закарпатский бограч – рецепт в котле

Время: 4 часа

4 часа Порции: 10

Ингредиенты: – 350 граммов копченой подбрюшины;

– 800 граммов говяжьей лопатки;

– 800 граммов копченых ребер;

– 500 граммов моркови;

– 600 граммов лука;

– 400 граммов красного перца;

– 50 граммов сухой копченой паприки;

– 3 – 4 помидора;

– 400 граммов помидоров в собственном соке;

– 800 граммов картофеля;

– кумин, черный и ароматный перцы;

– зелень петрушки и зеленый лук;

– чеснок, соль и острый перчик;

– 3 литра воды.

Приготовление:

Разогреваем котел.

Достаточно мелко нарезаем подбрюшину и на среднем огне выжариваем ее в шкварки.

Добавляем нарезанную говядину и держим не помешивая, пока не образуется корочка на мясе.

Далее добавляем достаточно крупно порезанную морковь, обжариваем. Добавляем лук, снова обжариваем.

Добавляем паприку и нарезанный острый перец, перемешиваем и немного обжариваем. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить.

Теперь добавляем помидоры и свежий перец, перемешиваем и тушим 5 минут.

Заливаем водой и закладываем копченые ребра, соль и специи.

Накрываем крышкой, а можно и так готовить на небольшом огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет (2 – 3 часа).

Далее бросаем порезанный картофель, добавляем специй и тушим еще 20 минут.

Добавляем в котел петрушку, зеленый лук и чеснок, томаты в собственном соке. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым.

️Вкусного!