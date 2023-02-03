В українській кухні є багато цікавих перших страв, але одне з почесних місць найсмачніших (після борщу звичайно) посідає бограч.

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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський вирішив приготувати бограч так, як його готують на Закарпатті.

Закарпатський бограч – рецепт в казані

Час: 4 години

4 години Порції: 10

Інгредієнти: – 350 грамів копченої підчеревини;

– 800 грамів яловичої лопатки;

– 800 грамів копчених ребер;

– 500 грамів моркви;

– 600 грамів цибулі;

– 400 грамів червоного перцю;

– 50 грамів сухої копченої паприки;

– 3 – 4 помідори;

– 400 грамів помідорів у власному соку;

– 800 грамів картоплі;

– кумин, чорний та духмяний перці;

– зелень петрушки та зелена цибуля;

– часник, сіль і гострий перчик;

– 3 літри води.

Приготування:

Розігріваємо казан.

Досить дрібно нарізаємо підчеревину і на середньому вогні висмажуємо її у шкварки.

Додаємо нарізану яловичину і тримаємо не помішуючи поки не утвориться скоринка на м’ясі.

Далі додаємо досить крупно порізану моркву, обсмажуємо. Додаємо цибулю, знов обсмажуємо.

Додаємо паприку і посічений гострий перець, перемішуємо і трішечки обсмажуємо. Головне, аби не пригоріла, бо буде гірчити.

Тепер додаємо помідори та свіжий перець, перемішуємо і тушкуємо так 5 хвилин.

Заливаємо водою і закладаємо копчені ребра, сіль та спеції.

Накриваємо кришкою, а можна і так готувати на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм’якне (2 – 3 години).

Далі кидаємо порізану картоплю, додаємо спецій та тушкуємо ще 20 хвилин.

Додаємо в казан петрушку, зелену цибулю та часник, томати у власному соку. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.

️Смачного!