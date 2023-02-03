В українській кухні є багато цікавих перших страв, але одне з почесних місць найсмачніших (після борщу звичайно) посідає бограч.
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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський вирішив приготувати бограч так, як його готують на Закарпатті.
Закарпатський бограч – рецепт в казані
- Час: 4 години
- Порції: 10
Приготування:
- Розігріваємо казан.
- Досить дрібно нарізаємо підчеревину і на середньому вогні висмажуємо її у шкварки.
- Додаємо нарізану яловичину і тримаємо не помішуючи поки не утвориться скоринка на м’ясі.
- Далі додаємо досить крупно порізану моркву, обсмажуємо. Додаємо цибулю, знов обсмажуємо.
- Додаємо паприку і посічений гострий перець, перемішуємо і трішечки обсмажуємо. Головне, аби не пригоріла, бо буде гірчити.
- Тепер додаємо помідори та свіжий перець, перемішуємо і тушкуємо так 5 хвилин.
- Заливаємо водою і закладаємо копчені ребра, сіль та спеції.
- Накриваємо кришкою, а можна і так готувати на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм’якне (2 – 3 години).
- Далі кидаємо порізану картоплю, додаємо спецій та тушкуємо ще 20 хвилин.
- Додаємо в казан петрушку, зелену цибулю та часник, томати у власному соку. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.
️Смачного!