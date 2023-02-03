В українській кухні є багато цікавих перших страв, але одне з почесних місць найсмачніших (після борщу звичайно) посідає бограч.

Читайте також Ідеальні до кіно: готуємо курячі стріпси за 20 хвилин

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський вирішив приготувати бограч так, як його готують на Закарпатті.

Закарпатський бограч – рецепт в казані

  • Час: 4 години
  • Порції: 10

Приготування:

  • Розігріваємо казан.
  • Досить дрібно нарізаємо підчеревину і на середньому вогні висмажуємо її у шкварки.
  • Додаємо нарізану яловичину і тримаємо не помішуючи поки не утвориться скоринка на м’ясі.
  • Далі додаємо досить крупно порізану моркву, обсмажуємо. Додаємо цибулю, знов обсмажуємо.
  • Додаємо паприку і посічений гострий перець, перемішуємо і трішечки обсмажуємо. Головне, аби не пригоріла, бо буде гірчити.
  • Тепер додаємо помідори та свіжий перець, перемішуємо і тушкуємо так 5 хвилин.
  • Заливаємо водою і закладаємо копчені ребра, сіль та спеції.
  • Накриваємо кришкою, а можна і так готувати на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм’якне (2 – 3 години).
  • Далі кидаємо порізану картоплю, додаємо спецій та тушкуємо ще 20 хвилин.
  • Додаємо в казан петрушку, зелену цибулю та часник, томати у власному соку. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.

️Смачного!