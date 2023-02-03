Закарпатский бограч по рецепту Владимира Ярославского
3 февраля 2023, 16:15Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Наваристый, густой суп в котле, и обязательно с паприкой – это закарпатский бограч по рецепту шеф-повара.
В украинской кухне много интересных первых блюд, но одно из почетных мест самых вкусных (после борща конечно) занимает бограч.
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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский решил приготовить бограч так, как его готовят в Закарпатье.
Закарпатский бограч – рецепт в котле
- Время: 4 часа
- Порции: 10
Ингредиенты:– 350 граммов копченой подбрюшины;
– 800 граммов говяжьей лопатки;
– 800 граммов копченых ребер;
– 500 граммов моркови;
– 600 граммов лука;
– 400 граммов красного перца;
– 50 граммов сухой копченой паприки;
– 3 – 4 помидора;
– 400 граммов помидоров в собственном соке;
– 800 граммов картофеля;
– кумин, черный и ароматный перцы;
– зелень петрушки и зеленый лук;
– чеснок, соль и острый перчик;
– 3 литра воды.
Приготовление:
- Разогреваем котел.
- Достаточно мелко нарезаем подбрюшину и на среднем огне выжариваем ее в шкварки.
- Добавляем нарезанную говядину и держим не помешивая, пока не образуется корочка на мясе.
- Далее добавляем достаточно крупно порезанную морковь, обжариваем. Добавляем лук, снова обжариваем.
- Добавляем паприку и нарезанный острый перец, перемешиваем и немного обжариваем. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить.
- Теперь добавляем помидоры и свежий перец, перемешиваем и тушим 5 минут.
- Заливаем водой и закладываем копченые ребра, соль и специи.
- Накрываем крышкой, а можно и так готовить на небольшом огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет (2 – 3 часа).
- Далее бросаем порезанный картофель, добавляем специй и тушим еще 20 минут.
- Добавляем в котел петрушку, зеленый лук и чеснок, томаты в собственном соке. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым.
️Вкусного!