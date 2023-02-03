Закарпатский бограч по рецепту Владимира Ярославского

Наваристый, густой суп в котле, и обязательно с паприкой – это закарпатский бограч по рецепту шеф-повара.

В украинской кухне много интересных первых блюд, но одно из почетных мест самых вкусных (после борща конечно) занимает бограч.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский решил приготовить бограч так, как его готовят в Закарпатье.

Закарпатский бограч – рецепт в котле

Время: 4 часа

4 часа Порции: 10

Ингредиенты:

– 350 граммов копченой подбрюшины;– 800 граммов говяжьей лопатки;– 800 граммов копченых ребер;– 500 граммов моркови;– 600 граммов лука;– 400 граммов красного перца;– 50 граммов сухой копченой паприки;– 3 – 4 помидора;– 400 граммов помидоров в собственном соке;– 800 граммов картофеля;– кумин, черный и ароматный перцы;– зелень петрушки и зеленый лук;– чеснок, соль и острый перчик;– 3 литра воды.

Приготовление:

Разогреваем котел.

Достаточно мелко нарезаем подбрюшину и на среднем огне выжариваем ее в шкварки.

Добавляем нарезанную говядину и держим не помешивая, пока не образуется корочка на мясе.

Далее добавляем достаточно крупно порезанную морковь, обжариваем. Добавляем лук, снова обжариваем.

Добавляем паприку и нарезанный острый перец, перемешиваем и немного обжариваем. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить.

Теперь добавляем помидоры и свежий перец, перемешиваем и тушим 5 минут.

Заливаем водой и закладываем копченые ребра, соль и специи.

Накрываем крышкой, а можно и так готовить на небольшом огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет (2 – 3 часа).

Далее бросаем порезанный картофель, добавляем специй и тушим еще 20 минут.

Добавляем в котел петрушку, зеленый лук и чеснок, томаты в собственном соке. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым.

️Вкусного!