Консервированная вишня на зиму: рецепт с косточками

6 июля 2023, 16:20
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Настала пора готовить вишню на зиму, чтобы лакомиться ею даже в холодное время года. У нас есть интересный рецепт с косточками, что знатно экономит ваше время.

Среди большого количества рецептов зимней консервации 24 канал предлагает попробовать варенье из вишен. Чтобы не пришлось возиться с косточками в ягодах – готовим вместе с ними.

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Варенье из вишни с косточками получается очень вкусным, в меру сладким и подойдет как к чаю, так и на бутерброд с маслом.

Вишневое варенье с косточками

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм вишен;
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  • Заливаем вишню водой и оставляем на 10-15 минут. Пропорции в этом рецепте 1:1 (вишня – сахар). Так что если хотите больше варенья – увеличивайте количество ингредиентов.
  • На каждый килограмм сахара вам понадобится 1 стакан воды.
  • Заливаем сахар водой и варим сахарный сироп, сахар должен полностью раствориться. В кипящий сироп выкладываем высушенную бумажными полотенцами вишню.
  • Выключаем огонь, оставляем все настаиваться 6 – 7 минут.
  • Вынимаем вишни шумовкой из сиропа. Доводим сироп снова до кипения и снова добавляем вишню. Этот этап следует повторить трижды.
  • Если вишня не доварится в три раза – проварите ее на медленном огне еще минут 10 – 15.
  • После этого выкладываем варенье в предварительно простерилизованные банки, закрываем крышками и охлаждаем при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак