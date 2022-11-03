Консервированные овощи – это то, что просто должно быть в хранилище каждого дома. Это прекрасное дополнение к привычным супам и другим блюдам, а когда дома исчез свет – лучшего приложения к хлебу и мясу не найдешь.
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Рецепт консервированных овощей на зиму
Время: 30 минут
Порций: 4
Аппетитная заготовка / Фото przyslij przepis
Ингредиенты:
- 1 килограмм моркови;
- 300 грамм петрушки;
- 300 грамм сельдерея;
- 2 стакана воды;
- 1/2 чайной ложки соли;
- щепотка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Овочі почистіть, помийте та наріжте дрібними кубиками або натріть на овочевій тертці.
- Покладіть їх у каструлю і залийте водою (на 1 кілограм тертих або нарізаних овочів 2 склянки води).
- Приправте сіллю та лимонною кислотою, а потім доведіть до кипіння.
- Підготовлені овочі розкласти по банках, закрутіть кришкою і варіть в каструлі, наповненій водою (на половину висоти банки), близько 30 хвилин.
- Дайте охолонути, зберігайте у прохолодній коморі чи холодильнику.