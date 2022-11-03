Консервированные овощи – это то, что просто должно быть в хранилище каждого дома. Это прекрасное дополнение к привычным супам и другим блюдам, а когда дома исчез свет – лучшего приложения к хлебу и мясу не найдешь.

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Рецепт консервированных овощей на зиму

Время: 30 минут

Порций: 4

Аппетитная заготовка / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1 килограмм моркови;

300 грамм петрушки;

300 грамм сельдерея;

2 стакана воды;

1/2 чайной ложки соли;

щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

Овочі почистіть, помийте та наріжте дрібними кубиками або натріть на овочевій тертці. Покладіть їх у каструлю і залийте водою (на 1 кілограм тертих або нарізаних овочів 2 склянки води). Приправте сіллю та лимонною кислотою, а потім доведіть до кипіння. Підготовлені овочі розкласти по банках, закрутіть кришкою і варіть в каструлі, наповненій водою (на половину висоти банки), близько 30 хвилин. Дайте охолонути, зберігайте у прохолодній коморі чи холодильнику.