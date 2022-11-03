Консервовані овочі – це те, що просто мусить бути у сховищі кожного помешкання. Це прекрасне доповнення до звичних супів та інших страв, а коли ж вдома зникло світло – кращого додатка до хліба та м'яса не знайдеш.
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Рецепт консервованих овочів на зиму
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Апетитна заготовка / Фото przyslij przepis
Інгредієнти:
- 1 кілограм моркви;
- 300 грамів петрушки;
- 300 грамів селери;
- 2 склянки води;
- 1/2 чайної ложки солі;
- щіпка лимонної кислоти.
Приготування:
- Овочі почистіть, помийте та наріжте дрібними кубиками або натріть на овочевій тертці.
- Покладіть їх у каструлю і залийте водою (на 1 кілограм тертих або нарізаних овочів 2 склянки води).
- Приправте сіллю та лимонною кислотою, а потім доведіть до кипіння.
- Підготовлені овочі розкласти по банках, закрутіть кришкою і варіть в каструлі, наповненій водою (на половину висоти банки), близько 30 хвилин.
- Дайте охолонути, зберігайте у прохолодній коморі чи холодильнику.