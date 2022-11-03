Консервовані овочі – це те, що просто мусить бути у сховищі кожного помешкання. Це прекрасне доповнення до звичних супів та інших страв, а коли ж вдома зникло світло – кращого додатка до хліба та м'яса не знайдеш.

Читайте Найніжніші гомілки без шкіри у вершковому соусі: дієтичний рецепт

Рецепт консервованих овочів на зиму

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Апетитна заготовка / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

1 кілограм моркви;

300 грамів петрушки;

300 грамів селери;

2 склянки води;

1/2 чайної ложки солі;

щіпка лимонної кислоти.

Приготування:

Овочі почистіть, помийте та наріжте дрібними кубиками або натріть на овочевій тертці. Покладіть їх у каструлю і залийте водою (на 1 кілограм тертих або нарізаних овочів 2 склянки води). Приправте сіллю та лимонною кислотою, а потім доведіть до кипіння. Підготовлені овочі розкласти по банках, закрутіть кришкою і варіть в каструлі, наповненій водою (на половину висоти банки), близько 30 хвилин. Дайте охолонути, зберігайте у прохолодній коморі чи холодильнику.