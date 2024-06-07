Как закрыть клубнику на зиму: 5 нетипичных способов, которых еще нет в вашей коллекции
7 июня 2024, 06:11Читати новину українською
Вкусная, сладкая и сочная клубника – ее любят все, однако сезон этой ягоды так скоро проходит! Для того чтобы наслаждаться ею круглый год, следует позаботиться о запасах уже сейчас.
Закрутки из клубники могут быть самые разнообразные, сообщает Вкусно 24. Это варенье, джемы, компоты и даже наливки. Для того, чтобы они имели совершенный вкус, следует иметь под рукой проверенные рецепты.
К теме Натуральный вкус лета: рецепт клубничного варенья, которое приготовит каждый
Клубничное варенье с бананом
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 5
Невероятный вкус / Фото unsplashИнгредиенты:
– 1 килограмм клубники
– 2 – 3 банана
– 400 грамм сахара.
Приготовление:
- Клубнику почистите, помойте, разрежьте пополам, выложите в миску, добавьте сахар, оставьте на час.
- Банан очистите от кожуры, нарежьте кольцами.
- Выложите в кастрюлю, варите 20 минут на среднем огне, доведите до кипения.
- Снимите пену, перемешайте, добавьте банан, еще раз доведите до кипения, уменьшите огонь, варите еще 30 минут.
- В стерилизованные банки распределите варенье, закройте, оставьте для остывания.
Классический клубничный джем из клубники
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 1 килограмм клубники;
– 800 грамм сахара.
Приготовление:
- Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах.
- Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером.
- Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками.
- Храним клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике.
Компот из клубники
- Время: 60 минут
- Порций: 2
– 500 грамм клубники;
– 3 стакана воды;
– 1 стакан сахара.
Приготовление:
- Помойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды.
- Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки.
- Равномерно распределите клубнику по банкам.
- Вскипятите воду с сахаром и залейте кипятком клубнику.
- Сразу закройте банки.
- Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне примерно 15 минут.
- Снимите с огня и оставьте в воде до остывания, затем переверните вверх дном на несколько часов.
Количество сахара можно увеличить или уменьшить по вкусу. Помните, что консервы с небольшим количеством сахара могут испортиться.
Сухое варенье из клубники
- Время: 4 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– пол-литра воды;
– 1 стакан сахарной пудры.
Приготовление:
- Ягоды промойте и почистите от хвостиков.
- Опустите плоды в горячий сахарный сироп, доведите до кипения.
- Ягоды остудите, затем снова доведите до кипения. Процедуру повторяют 5 – 7 раз. Клубника не должна развариться.
- Готовые ягоды выложите в один слой на мелкую решетку или сито, периодически переворачивают до полного стекания сиропа.
- Можно слегка подсушить ягоды в открытой духовке при 60 – 70 градусах.
- Клубнику обваляйте в сахарной пудре и храните в бумажных пакетах или герметичной посуде.
Наливка из клубники
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 килограмма клубники;
– 400 грамм сахара;
– 200 грамм лимонов;
– 1 литр водки.
Приготовление:
- Почистите клубнику от плодоножек и поместите ее в банку.
- Добавьте измельченные лимоны.
- Всыпьте сахар и спирт.
- Перемешивайте, пока сахар не растворится.
- Закрытую банку поставьте на 6 недель в прохладное место.
- По истечении этого времени следует процедить наливку через марлю и разлить в декоративные бутылки.